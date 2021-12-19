Возможно, что скоро нужно ждать открытого вторжения инопланетян.

Как сообщает сегодня mirror.co.uk со ссылкой на региональную прессу графства Нортамберленд, вечером 14 декабря половина, как минимум, жителей графства, или с перепугу залезла в подвал и спряталась под стол, или выбежала во двор, чтобы поприветствовать прибывающих инопланетян. Издание пишет следующее:

Во вторник люди по всему Нортамберленду пялились в небо, разглядывая странные облака, устрашающе похожие на НЛО. Их наблюдали жители всех городов на северо-востоке Англии.

К счастью, у англичан есть Метеорологическое бюро, а у Метеорологического бюро для этого феномена есть объяснение. По мнению ученые люди наблюдали обычные линзовидные облака, которые на этот раз просто приняли очень редкую форму.

Линзовидные облака довольно необычны для Британских островов, но иногда случаются. Они очень похожи на традиционные формы летающих тарелок из научной фантастики, но на самом деле кораблями инопланетян не являются.

Что там конкретно видели перепуганные англичане мы не знаем, поскольку там не присутствовали и в стратосферу не поднимались. Однако, всякие такие “очень редкие” и “нетипичные” облака страны и народы стали наблюдать на головой как-то подозрительно часто:

Иногда в этих облаках возникают молнии, и эти молнии высвечивают спрятанные в облаках шары:

А время от времени сами по себе облака светятся так ярко, что даже если в них появится молния, на на этом фоне она померкнет:

В общем, доказывать кому-то, что на Земле присутствуют какие-то зеленые человечки мы не будем, поскольку на сегодняшний день это и так всем умным людям предельно понятно. И сейчас главный вопрос только – когда “марсиане” проявятся открыто и в какой это будет форме? То есть они начнут радостно выбегать из пепелацев и одаривать землян космическими плюшками, или наоборот – будут утаскивать к себе человеков для опытов? И как скоро это случится тоже довольно интересно.

Как сообщает вчера сенситив Алина Трипольская, ей пару дней назад приснился очень необычный сон про все это. И хотя сны снятся всем и каждый день, то, что рассказывает Алина заслуживает внимания по двум причинам.

Во-первых, в одном из своих роликов еще несколько лет назад она описывала события, очень напоминающие сегодняшнюю пандемию. Во-вторых, приблизительно то же самое про прибытие флотов НЛО в разное время видели многие наши читатели, оставляя сообщение на форуме. Поэтому скорее всего как рассказывает Алина – так как-то и будет, причем будет довольно скоро, так что следим за развитием событий.

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