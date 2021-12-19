Психологические лайфхаки из «Гарри Поттера»: чему научат книги и фильмы

Книги о Гарри Поттере с удовольствием читают не только дети, но и взрослые: серьезные математики, лингвисты, историки, даже богословы.

В одной из международных христианских общин во Франции, куда съезжаются со всего мира для общения и размышления и где есть возможность провести неделю в молчании, католические сестры-монахини как-то провели молчаливый ретрит, основанный на «Гарри Поттере». Тексты из книг они использовали в качестве напутствия, как провести день.

Многие поклонники книг Роулинг обращаются к ним вовсе не для того, чтобы сбежать от реальности, скорее, чтобы примириться с ней. Например, психологи из Университета Солсбери обнаружили, что преданные читатели чаще всего перечитывают книги, чтобы справиться с потерями и тягостными мыслями. А в чем еще могут помочь романы о мальчике-волшебнике? Чему могут научить нас − взрослых?

СТРАХ ПОБЕЖДАЕТСЯ СМЕХОМ

В книге и фильме «Гарри Поттер и узник Азкабана» на уроке защиты от темных искусств герои встречаются с существом по имени боггарт. У него нет своей формы, и оно принимает облик самого сильного страха того, с кем встречается.

Побеждают его с помощью заклинания «Ридикулус» («смешной» на латыни — в книгах Роулинг очень много «говорящих» имен, аллюзий и латинских корней), которое превращает ужасное в смешное.

«Здесь мы встречаемся с великолепным примером самодистанцирования по Виктору Франклу — способности отойти от своей проблемы на некоторое расстояние, чтобы обрести свободу в обращении с жизнью, — отмечает психолог Светлана Яблонская.

— Пример боггарта помог справиться со страхами многим детям, которые звонили на Детский телефон доверия: страшная учительница превращалась в подбрасывающего к потолку парты и стулья жонглера, а страшная собака друга — в безобидное плюшевое чудовище».

УНЫНИЕ ПОБЕЖДАЕТСЯ РАДОСТНЫМИ ВОСПОМИНАНИЯМИ — И КУСОЧКОМ ШОКОЛАДА

Один из самых страшных образов из мира Гарри Поттера — высасывающие всякую радость (и в конечном итоге душу) дементоры, которые стерегут магическую тюрьму Азкабан.

Противостоять им можно лишь с помощью заклинания «Патронус» (Защитник). Но, чтобы оно подействовало, нужно призвать на помощь самые радостные воспоминания, иначе выйдет лишь облачко пара.

«Радостные воспоминания помогают справиться с унынием, соединиться со своей сильной стороной, — считает Светлана Яблонская. — В нарративной практике, как и в логотерапии, терапевт старается обратить внимание клиента не только на проблемы и провалы, но и на то, что у него получается, на мечты, ценности и надежды.

В нарративной практике это называется «двойное слушание, двойное описание», а в логотерапии — «попеременная диагностика». Правда, если клиент находится в состоянии клинической депрессии, этого мало — лучше обратиться к врачу».

КОГДА СО ВСЕХ СТОРОН АТАКУЮТ ПРОБЛЕМЫ, СТОИТ ПРОСТО РАССЛАБИТЬСЯ

В конце первой книги троице главных героев приходится преодолевать серию испытаний, одно из которых — «дьявольские силки». Это растение, которое обвивается вокруг человека, связывает его и лишает жизни. В книге оно боится света и тепла — именно так с ним справилась всезнайка Гермиона. А вот в фильме освободиться от его захвата можно было, только расслабившись.

«Интуитивно мы боимся «отпустить вожжи»: расслабился — значит, стал слабым. А если напряжен — значит, готов к бою, — продолжает психолог Светлана Яблонская. — Однако невозможно воевать бесконечно. Накапливается напряжение, ухудшается координация движений, мы начинаем срываться на всех вокруг и на себя в первую очередь… Хорошо еще, если не заболеваем. И тогда абсолютно необходима перезагрузка.

Может, именно поэтому жители больших городов, скованные путами дел, обязательств и тревог, все чаще прибегают к медитации, практикуют цигун, занимаются йогой?»

У КАЖДОГО ЕСТЬ СИЛЬНЫЕ СТОРОНЫ — ДАЖЕ У САМОГО ПОСЛЕДНЕГО «НЕУДАЧНИКА»

Один из друзей Гарри, Невилл Долгопупс — неуклюжий, рассеянный, неуверенный в себе мальчик, который на первый взгляд не отличается никакими достоинствами. К тому же он служит предметом насмешек для многих.

Однако со временем он раскрывает в себе талант к травологии, становится собраннее и отважнее и в конце концов в финальной битве побеждает страшную змею Нагайну.

«И снова вспомним Виктора Франкла, построившего свою психотерапевтическую систему на убежденности в том, что в каждом человеке есть духовная часть, — говорит Светлана Яблонская. — Эта часть «не болеет», и на нее всегда можно опереться, выстраивая свою линию поведения в тяжелых жизненных обстоятельствах.

Нас не определяют ни трудное детство, ни ограниченность возможностей и способностей, всегда есть что-то еще, что-то большее. Если кто-то не может стать великим футболистом, возможно, он станет не менее великим дипломатом или хирургом? Если возможности ограничила болезнь — может, когда-то было желание рисовать или написать книгу? И для этого наконец пришло время? Надежда есть для каждого».

ЛЮБОВЬ И ДРУЖБА СИЛЬНЕЕ СМЕРТИ

Теме смерти посвящена последняя, самая взрослая и серьезная книга серии — «Гарри Поттер и Дары смерти». Ее предваряет эпиграф из Уильяма Пенна о том, что смерть не в силах разлучить друзей. Гарри читает на могиле родителей слова из Первого послания к Коринфянам: «И последний же враг истребится — смерть». Умершие родители Гарри, его погибшие друзья помогают ему на пути к последней битве с врагом.

«Умершие, которые помогают живым, — не просто сказочный образ, — объясняет Светлана Яблонская. — Кто из нас в трудной ситуации не обращался к памяти дорогих ушедших людей, не получал от них поддержки? Ушедшие живут в нашей памяти, в том, что мы от них приняли, чему научились, в их доверии и любви к нам, нашей любви к ним.

Когда же эта связь ослабевает, нам может помочь замечательное упражнение из нарративной практики, побуждающее вспомнить, что связывает нас с ушедшим, и обновить эту связь. Можно задать себе вопрос, что было особенно дорого в нас ушедшему — и что дорого нам в нем. Каким нашим жизненным достижениям он бы не удивился и почему, какие наши общие ценности мы сейчас воплощаем в жизнь. И однажды мы, как и Гарри Поттер, почувствуем, что любимые люди рядом и поддерживают нас».

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