Многие это уже видят: солнце заходит не там!

Тема сдвига оси вращения Земли обсуждается в интернете уже несколько лет — со времени, когда некоторые люди, давно проживающие на одном и том же месте стали отмечать, что Солнце восходит и заходит не там, где это было всегда в соответствующий период.
Когда люди пытаются обсуждать это явление, всегда набегают толпы троллей и подвывающих им обычных безмозглых, начинающих загибать про рефракцию-дифракцию и прочее. Однако давайте обратимся к фактам.
На Аляске проживает племя местных аборигенов, называющих себя инуки или инуиты. Слова «пожиратель сырого мяса» звучат на их языке как «эскимос», что и дало еще одно название племени. Проживая в условиях крайнего севера и не имея новомодных спутниковых девайсов инуиты веками тщательно наблюдают за Солнцем и звездами, имеют свои незыблемые календари всех всех сезонных явлений. Но с начала 2000-х эти календари здорово пошатнулись, о чем старейшины даже пытались сообщить NASA.
Согласно их наблюдениям Солнце восходит и заходит НЕ ТАМ и НЕ ТОГДА. Имеющие некоторые познания в общепринятой астрономии инуиты предположили, что раз Земля круглая и вращается, то наверное ось вращения изменилась, если Солнце восходит не над той сопкой, над которой в этот день восходило веками. Просветленные адепты из NASA подняли невежественных индейских парней на смех и тему замяли. Однако.
Hal Turner, основатель закрытой правительством США оппозиционной superstation95 с 2 000 000 слушателей и читателей в сутки поделился своими наблюдениями:
«Скорее всего мне сегодня опять скажут, что мне нужно носить шапочку из фольги, тем не менее не могу не отметить: Солнце всё так же заходит далеко севернее чем раньше.
Я проживаю по адресу Северный Берген, NJ 07047. Мой дом находится на западном склоне Палисадов, на высоте 212 футов над уровнем моря. Когда я впервые переехал сюда в 1991 году, я жил на верхнем (третьем) этаже, с террасой, обращенной на запад. На этой террасе я наслаждался прекрасным закатом. В начале лета я заметил, что солнце находится точно посреди естественного падения в гребне, возможно, в 7 милях к западу от меня, около Клифтона, штат Нью-Джерси.
Сегодня вечером я поливал на террасе цветы. Я повернулся, чтобы посмотреть на запад, предполагая увидеть закат — Солнце над гребнем и всё такое. Каково же было моё удивление, когда я обнаружил естественный провал в линии хребта примерно в 7 милях к западу. Там не было Солнца! Оно там не садилось!
Мне пришлось даже немного повернуть голову еще вправо чтобы убедиться, что Солнце есть. Оно действительно было в небе, но только не на Западе, а на Северо-западе. Я был так поражен этим изменением, что сразу побежал за своим iPhone Apple и нащелкал множество фотографий:
Я не просветленный адепт-академик или еще какой-нибудь прославленный космический водолаз. Я обычный американский парень, который проживает по одному и тому же адресу в течении последних двадцати шести лет. Солнце заходит за горизонт определенно не там, где оно это это делать должно. Оно располагается значительно дальше справа (на север), чем раньше».
Возможно, Земля изменила наклон по своей оси. Возможно движется и вращается континент. Я не знаю. Однако парни из NASA определенно в курсе. Почему бы им обо всем этом людям не рассказать?!
Источник: voobsheogon.ru