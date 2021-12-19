Многие это уже видят: солнце заходит не там!

Тема сдвига оси вращения Земли обсуждается в интернете уже несколько лет — со времени, когда некоторые люди, давно проживающие на одном и том же месте стали отмечать, что Солнце восходит и заходит не там, где это было всегда в соответствующий период.

Когда люди пытаются обсуждать это явление, всегда набегают толпы троллей и подвывающих им обычных безмозглых, начинающих загибать про рефракцию-дифракцию и прочее. Однако давайте обратимся к фактам.

На Аляске проживает племя местных аборигенов, называющих себя инуки или инуиты. Слова «пожиратель сырого мяса» звучат на их языке как «эскимос», что и дало еще одно название племени. Проживая в условиях крайнего севера и не имея новомодных спутниковых девайсов инуиты веками тщательно наблюдают за Солнцем и звездами, имеют свои незыблемые календари всех всех сезонных явлений. Но с начала 2000-х эти календари здорово пошатнулись, о чем старейшины даже пытались сообщить NASA.