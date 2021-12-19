Почему мы до сих пор не встретили инопланетян?

Однажды ночью физик Энрико Ферми взглянул в небо и спросил: «А где все?». Позже он сформулировал парадокс: Вселенная непостижимо огромна, существование разумной инопланетной жизни практически неоспоримо. За уже 14 млрд лет у других существ было достаточно времени для того, чтобы проявиться, чтобы человечество их заметило. Так где же все?

Спустя 70 лет этот вопрос все еще волнует землян. Ученые тратят столько усилий, чтобы найти инопланетную жизнь, но все попытки безуспешны. Почему?

В Солнечной системе есть планеты и их луны с подземными океанами жидкой воды. Астрономы уверены, что и в остальной части Млечного Пути такие объекты — обычное явление. Физик НАСА Алан Стерн считает, что подобные водные миры могут стать идеальным местом для развития жизни. Возможно, инопланетяне живут как раз в океанах глубоко внутри замороженных планет и поэтому мы не можем найти их следы.

В Солнечной системе есть планеты и их луны с подземными океанами жидкой воды. Фото: НАСА

Инопланетяне «заперты» на суперземлях

Суперземля — это тип планеты, масса которой в 10 раз превышает земную. Миссии «Кеплер» и TESS обнаружили огромное количество таких миров, в которых могут быть подходящие условия для жидкой воды. Возможно, на таких планетах развивается инопланетная жизнь. Но почему мы не видим ее следы?

Суперземля — это тип планеты, масса которой в 10 раз превышает земную. Фото: НАСА

Согласно исследованию, опубликованному в апреле 2017 года, космическая скорость суперземли в 2,4 раза больше, чем у нашей планеты. Преодолеть притяжение такой силы и запустить ракету для космических путешествий практически невозможно.

Пришельцы спровоцировали изменение климата (и погибли)

Когда жители планеты пользуются ресурсами быстрее, чем они могут восполниться, происходит катастрофа. Именно это сейчас и происходит на Земле. Возможно, земляне — не первая цивилизация, которая совершает ошибку и уничтожает свой мир. Что, если инопланетяне на далеких планетах спровоцировали изменение климата и это привело к катастрофе?

Возможно, инопланетяне на далеких планетах спровоцировали изменение климата и это привело к катастрофе. Фото: shutterstock

По словам астрофизика Адама Франка, это не только возможно, но и весьма вероятно. Ранее в этом году он провел расчеты и выяснил, как разные гипотетические инопланетные цивилизации могли развиться и угаснуть, пользуясь ресурсами планеты. В трех из четырех сценариев общество рухнуло, а большая часть населения погибла. Это значит, что, даже если инопланетяне действительно существуют, велики шансы того, что они погибнут прежде, чем мы их найдем.

Нас разделяет темная энергия

Вселенная расширяется. Медленно, но верно галактики отдаляются друг от друга, далекие звезды кажутся нам более тусклыми, и все это из-за невидимой силы — таинственной темной энергии. Ученые предполагают, что через несколько триллионов лет она «растянет» Вселенную настолько, что земляне больше не увидят свет каких-либо галактик за пределами наших ближайших космических соседей, например, Андромеды.

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