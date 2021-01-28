Зачем на самом деле строили Эйфелеву башню

Об Эйфелевой башне знают во всем мире, и жители нашей страны – не исключение. И не важно, что находится она в Париже и является самой значимой и известной достопримечательностью этого города. Она вызывает интерес абсолютно у всех людей в мире. Но мало кто понимает, зачем построили по меркам девятнадцатого века настолько большое сооружение. Высота вместе с антенной этой конструкции равна 324 м.
Фото из открытых источников
Кто-то считает, что причина заключалась в стремительно развивающемся радиовещании, но это далеко от действительности. Если хорошо изучить вопрос и посмотреть на даты, то строить Эйфелеву башню начали намного раньше, чем изобрели радио.Фото из открытых источников
На самом деле в Париже в 1889 г. хотели провести масштабное мероприятие, посвященное 100-летнему юбилею французской революции – Всемирную выставку. Чтобы украсить вход на нее, объявили тендер на возведение такой конструкции. Результатом и стала Эйфелева башня.Фото из открытых источников
Требований к постройке было много, и одно из них – временный характер. По истечении двадцати лет планировалось конструкцию демонтировать. Поэтому изначально башня задумывалась как сооружение разборного типа.
Фото из открытых источников
Среди всех заявленных проектов первенство в 1886 г. было отдано детищу Гюстафа Эйфеля. Выдвинули ему и требование – проект необходимо было доработать в плане дизайна. Эта задача легла на плечи Стефана Совестра – архитектора.
С финансированием тоже прошло не все гладко на начальном этапе. Из бюджета Эйфелю выделили только четвертую часть требуемой суммы. Остальные 75% — это деньги Эйфеля. Он вложил их в проект при условии, что последующие двадцать лет, пока сооружение будет функционировать, он будет получать доход.
Фото из открытых источников
Самое занимательное то, что все вложения создателю вернулись в течение года после введения башни в эксплуатацию.Но и через два десятка лет башня, как мы понимаем, демонтирована не была. Эра радиовещания сыграла свою роль. Сооружение идеально подходило под вновь возникшие нужды.