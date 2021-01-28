Зачем на самом деле строили Эйфелеву башню

Об Эйфелевой башне знают во всем мире, и жители нашей страны – не исключение. И не важно, что находится она в Париже и является самой значимой и известной достопримечательностью этого города. Она вызывает интерес абсолютно у всех людей в мире. Но мало кто понимает, зачем построили по меркам девятнадцатого века настолько большое сооружение. Высота вместе с антенной этой конструкции равна 324 м.

Фото из открытых источников

Кто-то считает, что причина заключалась в стремительно развивающемся радиовещании, но это далеко от действительности. Если хорошо изучить вопрос и посмотреть на даты, то строить Эйфелеву башню начали намного раньше, чем изобрели радио. Фото из открытых источников