Кшиштоф Яцковский: когда наступит «О дивный новый мир»?

В ночь на 27 января 2021-го года с новым роликом, после более чем недельного молчания, вышел в эфир знаменитый польский парапсихолог Кшиштоф Яцковский. Каких-то новых срочных откровений у него за это время, похоже, не было и потому выпуск был большей частью посвящен ответам на вопросы подписчиков канала. В них Кшиштоф уточнял то, о чем рассказывал в прошлых эфирах.
И эти уточнения, к сожалению, оптимизма не вселяют, поскольку в ближайшие 2.5 года, может быть даже к окончанию 2021-го года мы будем жить при новом мировом правительстве. Собственно, оно и так уже где-то есть, но теперь все будет официально. При этом новое как бы “государство” будет, скорее всего ограничено территорией Евразии. Вообщем, предоставим слово самому Кшиштофу.
Меня сейчас спрашивают: что будет через 3 года? Я думаю, что не три года, а чуть меньше трех. Скорее года два с половиной, а может быть и вообще год. Хаос будет нарастать, хотя происходящее не вполне можно назвать хаосом, поскольку все является преднамеренной операцией. Есть планы создания некоего «континентального правительства» – то есть это правительство может не будет мировым. Но эти планы, похоже, сломаются каким-то очень серьезным конфликтом.
Каким конфликтом? Конфликты могут быть разными и когда что-то планируется, это напоминает шахматную партию, протекающую вопреки плану. То есть стороны уже как бы просчитали партию и спланировали ходы, но когда игра началась – противник может сильно удивить. Сейчас глобальное будущее не видно, поскольку в шахматы играют какие-то очень большие и великие люди. И обе стороны – очень хорошие игроки, так что все зависит от того, кто победит. Пока складывается впечатление, что сейчас какое-то меньшинство пытается навязать свою волю большинству.
Урсула спрашивает меня из Австрии: остаться или вернуться в Польшу? Такие же вопросы мне задают из Ирландии, из Бельгии и так далее. Если условия позволяют – оставайтесь там, где вы есть. Расстояния сегодня слишком короткие, поэтому совершенно неважно где вы в Европе находитесь – скоро нас ждет одна и та же судьба.
Посмотрите на то, что происходит сейчас в Нидерландах. Это вызвано тем, что там были самые строгие ограничения. То есть антиковидные блокировки, бунты, отставки правительства как-то незримо связаны, они идут рука об руку, от страны к стране. Все это преднамеренный хаос, после чего Европа, а может и весь мир вступит во вторую стадию происходящего.
Меня спрашивают: есть ли для Польши угроза конфликта? Когда война с Россией? Станут ли поляки рабами другого народа? Нет, прямо воевать мы ни с кем не будем, но хаос будет нарастать и, когда рухнет нынешнее правительство и потом будет сформировано некое новое – мы по-прежнему будет думать, что мы живем в Польше, но это будет иллюзией ибо Польша потеряет свой суверенитет.
Когда будет час Ч? Я думаю о проблеме «конца марта». У меня сложилось впечатление, что политики должны поддерживать нынешнюю ситуацию до конца марта и только потом, когда потеплеет, у кризиса будет какое-то продолжение. В этот период в мире будут происходить вещи, которые дополнительно обеспокоят всех, так что не рассчитывайте на какое-то успокоение до весны – это только кажущееся затишье.
Что будет в США? Вернется ли Трамп? Вкладываться ли в доллар? Я еще раз повторяю: президентство Байдена будет коротким и Америка сейчас в ситуации коллапса, из которого нет выхода. Теперь еще, когда президентство в США сменилось, ситуация между Китаем и США становится более напряженной, когда дело доходит до Тайваня. Мир будет обеспокоен – эта поляризация сил возле Тайваня будет становиться все более острой и опасной. Вообщем, мы живем живем в странной ситуации в мире, когда демократия перестала иметь значение даже в США. Поэтому сейчас нужно не вкладывать, не копить, а просто жить.
Ближний Восток и желтая пыль – может ли эта пыль быть от вулкана? Да, это нехорошая пыль, я вижу её с конца прошлого года. Эта пыль и борьба с чумой в умах могущественных политиков как-то связаны, поэтому вулкан, конечно же, не исключен, но я чувствую, что эту пыль люди и вызовут.
Ролик Кшиштофа идет более часа, там еще много ответов на вопросы, касающиеся большей частью ситуации по отдельным воеводствам в Польше, но общая тенденция обрисована: борьба с пандемией, переходящая в бунты и отставку/бегство правительств, новые как бы выборы или что там глобалисты придумают, а когда дым рассеется – здравствуй новый и дивный мир.
Причем, перед этим новым дивным миром может быть большая война. Кшиштоф обещает её в конце марта, хотя по нашим ощущениям скорее что-то такое произойдет в межсезонье – когда будет не апрель, а одновременно и снег, и грязь. Хотя, конечно, зима может быть и затяжная, так что следим за развитием событий.