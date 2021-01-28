Кшиштоф Яцковский: когда наступит «О дивный новый мир»?

В ночь на 27 января 2021-го года с новым роликом, после более чем недельного молчания, вышел в эфир знаменитый польский парапсихолог Кшиштоф Яцковский. Каких-то новых срочных откровений у него за это время, похоже, не было и потому выпуск был большей частью посвящен ответам на вопросы подписчиков канала. В них Кшиштоф уточнял то, о чем рассказывал в прошлых эфирах.

И эти уточнения, к сожалению, оптимизма не вселяют, поскольку в ближайшие 2.5 года, может быть даже к окончанию 2021-го года мы будем жить при новом мировом правительстве. Собственно, оно и так уже где-то есть, но теперь все будет официально. При этом новое как бы “государство” будет, скорее всего ограничено территорией Евразии. Вообщем, предоставим слово самому Кшиштофу.

Меня сейчас спрашивают: что будет через 3 года? Я думаю, что не три года, а чуть меньше трех. Скорее года два с половиной, а может быть и вообще год. Хаос будет нарастать, хотя происходящее не вполне можно назвать хаосом, поскольку все является преднамеренной операцией. Есть планы создания некоего «континентального правительства» – то есть это правительство может не будет мировым. Но эти планы, похоже, сломаются каким-то очень серьезным конфликтом.