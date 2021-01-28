Конец Света всегда начинается ВДРУГ. Часть 1

26 января 2021-го года известный ресурс strangesounds.org, отслеживающий аномалии, происходящие с планетой в последние годы, сделал очень информативный, знаковый и вместе с тем немного забавный материал, который называется “Метеориты, землетрясения, стихийные бедствия… на 26 января 2021 года”. В чем знаковость и, вместе с тем, некоторая забавность этого материала?
Все дело в том, что strangesounds.org, watchers.news и много других подобных ресурсов появились относительно недавно, когда с климатом что-то такое началось, после чего им подобные сайты и каналы YouTube стали плодиться, как грибы. Тем была простая: землетрясение – материал, метеорит – материал, торнадо или потоп – снова материал. Все просто и понятно. Однако, как все мы видим, все перечисленные стихийные явления нарастают в такой прогрессии, что делать материал по каждому уже нереально, можно только освещать тему пакетом. Да и людям уже оно не сильно интересно.
Мы помним время, когда М6.0 было СОБЫТИЕ, когда все тарахтели о катаклизме со страшной силой, а тут М7.0 в Антарктиде, в Аргентине и на Филиппинах – и никто об этом особо не пишет, поскольку оно уже настолько все часто, что стало вариантом нормы. И в этом как раз и есть знаковость момента, то есть к переходу климатических ресурсов к пакетному освещению катаклизмов, чтобы и читателей держать в курсе надвигающегося звездеца, и не растекаться мыслью по древу. И звездец этот, судя по тому, что собрали или забыли собрать (что мы поправим) strangesounds.org уже восходит над горизонтом. Итак.
Лос-Анджелес, 23 января – играет “подземный орган”:
Когда люди слышат такие звуки – они всегда напрягаются, а когда такие “трубы” играют в Калифорнии, то есть в сейсмически опасном районе – они напрягаются вдвойне. Хотя, конечно, не факт, что первым в Калифорнию придет Big One, поскольку зима там уже пришла. Национальный парке Джошуа-Три, субтропики и райские места:
К флоре и фауне Калифорнии мы еще вернемся ниже, а пока переходим к другому чуду природы – метеоритам.
Голландия, 22 января:
Voor degene die vanochtend de ‘vallende ster’ gemist hebben: gelukkig hebben we de beelden nog! #meteoor
(pg 171 in Dag & Nacht)
Dank @vianen1984 pic.twitter.com/J332s8hy1u— Helga van Leur (@helgavanleur) January 22, 2021
Япония, 20 января:
20日午後8時30分すぎ、上空を光の玉のようなものが流れ落ちる様子が、関東や近畿などの広い範囲で目撃されました。
専門家は「小惑星のかけらなどが大気圏で燃え尽きる際に光る『火球』と呼ばれる現象だ」と分析しています。https://t.co/np75NixoaI#nhk_video pic.twitter.com/QdpLoIt3A1— NHKニュース (@nhk_news) January 20, 2021
Венгрия, 19 января:
Индонезия, 24 января:
Meteor Hits Home in Bali, Indonesia
Long Version: https://t.co/HzQTvDWDS8 pic.twitter.com/lIgjuK3zwM— Fish News (@FishNewsChannel) January 24, 2021
Индонезия, 18 января:
Meteor disintegrating in Merauke, Papua, Indonesia. Credit to @StefSimanowitz pic.twitter.com/AkJaxR4YLJ— MarkDMcKinney (@MarkDMcKinney) January 18, 2021
Бельгия, 22 января:
Как видим, камней довольно много и откуда они падают мы даже и не знаем.
Торнадо в Алабаме, рекордные морозы по всему свету, оползни в Индонезии и Бразилии, еще кучу чудес мы упускаем, обращая внимание читателей только на здоровенный оползень в Италии:
Smottamento a Rota Greca (CS), prosegue il monitoraggio e la messa in sicurezza dell’area da parte dei #vigilidelfuoco. Squadre in assistenza ad alcune persone evacuate dalle proprie abitazioni per recuperare i loro beni #26gennaio pic.twitter.com/MXvOmcpNuc— Vigili del Fuoco (@emergenzavvf) January 26, 2021
Наш интерес к Италии связан с тем, что “оползень” произошел в 200 километрах от вулкана Этна, который давно уже проснулся и ведет себя очень активно:
Поэтому скорее всего движение грунта в Калабрии и Этна как-то связаны и в Италии нужно ждать серьезных сейсмических событий. Хотя, конечно, время сейчас такое, что землетрясения могут начаться сразу везде.
22 января 2021-го года на Аляске произошло весьма примечательное астрономическое явление, которое там и в Якутии происходит каждый год – над горизонтом впервые, после полярной зимы, на несколько минут появилось Солнце. Инуиты, конечно, как и все продвинутые язычники были весьма рады и, наверное, плясали с бубнами, однако интерес к ситуации тёмных монотеистов в том, что в такие моменты Солнце неяркое и там можно много что рассмотреть в окрестностях, снимками чего поделился со всеми наш читатель Hen:
Вот в этой круглой непонятной штуке и лежат все перечисленные выше климатические, сейсмические и метеоритные проблемы, которые будут нарастать, пока не произойдет следующее:
«Поистине, Всевышний Аллах установил на Западе врата размером в семьдесят лет для покаяния, и эти врата не будут закрыты, пока солнце не взойдёт с запада, и это согласно словам Всевышнего Аллаха: «В тот день, когда явятся некоторые знамения твоего Господа, вера не принесет пользы душе, если та не уверовала прежде или не приобрела благодаря своей вере добро». Коран, 6:158.
Древним книгам можно, конечно, не верить и плясать с бубном вместе с инуитами, но будет все именно так, подтверждение чего произошло недавно в Йосемитском национальном парке в Калифорнии. Там подул ветерок и упала здоровенная секвойя возрастом несколько сотен, может даже более тысячи лет:
Секвойя – дерево очень красивое и очень странное, поскольку растут они в мире только в одном месте – на западном побережья США:
Это очень непонятное природное явление, поскольку мест с подходящим климатом полно везде, но таких деревьев нигде больше нет и никто не знает, как это объяснить.
Вторая загадка связана стем, что секвойя живет очень долго, до 2 000 лет как минимум и есть очень, очень старые деревья. Их немного, их знают по именам и все они находятся в… ущельях. На возвышенностях, открытых океану, где полно теплого пара, который требуется секвойям, деревьям по 200 лет плюс/минус, а великаны затесались только между гор и скал, где и океанского ветра нет, и с освещением не особо . И все тоже как бы не могут это чудо объяснить.
А на самом деле ответ очевиден даже ребенку, поскольку где останутся деревья, после того как континент перехлестнет огромная волна? Только среди гор, только в ущельях, где не будет ни потопа, ни особого ветра, вызванного смещением полюсов. Так что самая старая секвойя, которая стоит на берегу Тихого океана, на открытом месте, является ровесницей Потопа. Старше 500 лет деревьев там нет, хотя основной массе лет 200-300.
Вообщем, Потоп был, и был он он относительно недавно. А это значит, что Потоп повторится опять, после чего на поверхность вылезут люди в ободранных брезентовых набедренных повязках и напишут для потомков что-то наподобие Корана 2.0 – то есть живите дружно, не кидайтесь атомными бомбами, поскольку грядет звездец, когда Солнце снова взойдет на Востоке. Лет 100-200 священное знание продержится, его будут хранить, но потом адепты вымрут и следующее поколение будет тупое, а последующее – еще тупее. И звездец придет как всегда неожиданно, ВДРУГ, так что следим за развитием событий.