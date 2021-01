Конец Света всегда начинается ВДРУГ. Часть 1

Лос-Анджелес, 23 января – играет “подземный орган”:

Когда люди слышат такие звуки – они всегда напрягаются, а когда такие “трубы” играют в Калифорнии, то есть в сейсмически опасном районе – они напрягаются вдвойне. Хотя, конечно, не факт, что первым в Калифорнию придет Big One, поскольку зима там уже пришла. Национальный парке Джошуа-Три, субтропики и райские места:

К флоре и фауне Калифорнии мы еще вернемся ниже, а пока переходим к другому чуду природы – метеоритам.

Голландия, 22 января:

Voor degene die vanochtend de ‘vallende ster’ gemist hebben: gelukkig hebben we de beelden nog! #meteoor (pg 171 in Dag & Nacht) Dank @vianen1984 pic.twitter.com/J332s8hy1u — Helga van Leur (@helgavanleur) January 22, 2021

Япония, 20 января:

Венгрия, 19 января:

Индонезия, 24 января:

Meteor Hits Home in Bali, Indonesia Long Version: https://t.co/HzQTvDWDS8 pic.twitter.com/lIgjuK3zwM — Fish News (@FishNewsChannel) January 24, 2021

Индонезия, 18 января:

Бельгия, 22 января:

Как видим, камней довольно много и откуда они падают мы даже и не знаем.

Торнадо в Алабаме, рекордные морозы по всему свету, оползни в Индонезии и Бразилии, еще кучу чудес мы упускаем, обращая внимание читателей только на здоровенный оползень в Италии:

Smottamento a Rota Greca (CS), prosegue il monitoraggio e la messa in sicurezza dell’area da parte dei #vigilidelfuoco. Squadre in assistenza ad alcune persone evacuate dalle proprie abitazioni per recuperare i loro beni #26gennaio pic.twitter.com/MXvOmcpNuc— Vigili del Fuoco (@emergenzavvf) January 26, 2021