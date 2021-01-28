Конец Света всегда начинается ВДРУГ. Часть 1

26 января 2021-го года известный ресурс strangesounds.org, отслеживающий аномалии, происходящие с планетой в последние годы, сделал очень информативный, знаковый и вместе с тем немного забавный материал, который называется “Метеориты, землетрясения, стихийные бедствия… на 26 января 2021 года”. В чем знаковость и, вместе с тем, некоторая забавность этого материала?

Все дело в том, что strangesounds.org, watchers.news и много других подобных ресурсов появились относительно недавно, когда с климатом что-то такое началось, после чего им подобные сайты и каналы YouTube стали плодиться, как грибы. Тем была простая: землетрясение – материал, метеорит – материал, торнадо или потоп – снова материал. Все просто и понятно. Однако, как все мы видим, все перечисленные стихийные явления нарастают в такой прогрессии, что делать материал по каждому уже нереально, можно только освещать тему пакетом. Да и людям уже оно не сильно интересно.

Мы помним время, когда М6.0 было СОБЫТИЕ, когда все тарахтели о катаклизме со страшной силой, а тут М7.0 в Антарктиде, в Аргентине и на Филиппинах – и никто об этом особо не пишет, поскольку оно уже настолько все часто, что стало вариантом нормы. И в этом как раз и есть знаковость момента, то есть к переходу климатических ресурсов к пакетному освещению катаклизмов, чтобы и читателей держать в курсе надвигающегося звездеца, и не растекаться мыслью по древу. И звездец этот, судя по тому, что собрали или забыли собрать (что мы поправим) strangesounds.org уже восходит над горизонтом. Итак.