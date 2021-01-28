Внеземные формы жизни 13 тысяч лет назад могли обосноваться в Антарктиде

Японские ученые исследовали марсианский метеорит, найденный 35 лет назад в Антарктиде, и пришли к невероятному выводу. Бактерии, обнаруженные в камне, могут увеличиться до громадных размеров. Некоторые исследователи считают, что это уже могло произойти тысячелетия назад.

В 2020 году японские ученые смогли установить возраст бактерий, обнаруженных в марсианском метеорите. Возраст инопланетных бактерий составил 4 миллиарда лет, тогда как изотопный анализ показал, что метеорит оказался на Земле около 13 тысяч лет назад. Исследователи считают, что именно тогда метеорит занес на нашу планету внеземную форму жизни.

Дело в том, что ранее никто из ученых не пытался искать фрагменты жизни в упавших метеоритах. Никому просто не приходила в голову такая мысль. Первыми за это дело взялись японские исследователи из Университета Хиросимы, которые разработали для этого специальную технологию. Метеорит был облучен рентгеновскими лучами, после чего была замерена энергия с которой происходило поглощение излучения. Ученые обнаружили в камне азот, который по сути указывает на наличие в метеорите органики, то есть биологической жизни.