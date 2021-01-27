3 знака Зодиака, которые будут счастливы в 2021 году

2020 год был тяжелым для всего мира. Поэтому сейчас все возлагают надежды на 2021 год. Среди людей сейчас есть счастливчики, для которых звезды приготовили что-то особенное. Для трех знаков Зодиака предстоящий год будет очень счастливым, и они уже могут спокойно начать обратный отсчет до Нового года.

Этот год заканчивается в Водолее. Это время великих социальных преобразований, основанных на глубоком сочувствии и терпимости. Поэтому именно те знаки Зодиака, для которых характерны изменения к лучшему, смелость и, прежде всего, сочувствие, в 2021 году покорять настоящие вершины.

Близнецы

Если сочувствие, доблесть и идеализм будут востребованы в следующем году, то счастливчиками точно станут Близнецы. Этот знак, как никто другой, может смело смотреть в глаза невзгодам и бороться за лучшее завтра. Социальные изменения, которые происходят, – это поле для него, чтобы создать необычную энергию.