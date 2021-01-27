3 знака Зодиака, которые будут счастливы в 2021 году

2020 год был тяжелым для всего мира. Поэтому сейчас все возлагают надежды на 2021 год. Среди людей сейчас есть счастливчики, для которых звезды приготовили что-то особенное. Для трех знаков Зодиака предстоящий год будет очень счастливым, и они уже могут спокойно начать обратный отсчет до Нового года.
Этот год заканчивается в Водолее. Это время великих социальных преобразований, основанных на глубоком сочувствии и терпимости. Поэтому именно те знаки Зодиака, для которых характерны изменения к лучшему, смелость и, прежде всего, сочувствие, в 2021 году покорять настоящие вершины.
Близнецы
Если сочувствие, доблесть и идеализм будут востребованы в следующем году, то счастливчиками точно станут Близнецы. Этот знак, как никто другой, может смело смотреть в глаза невзгодам и бороться за лучшее завтра. Социальные изменения, которые происходят, – это поле для него, чтобы создать необычную энергию.
Близнецы в 2021 году привлекут настоящую любовь. Деньги будут держаться за них, и интуиция не подведет.
Весы
Весы не очень хорошо справились с реальностью, которую принес 2020 год. Всегда улыбающиеся и оптимистичные Весы скрывали свои чувства от других. Хотя Весы кажутся легкомысленными и простыми, в глубине души у них всегда горит огонь.
Этот год будет очень спокойным и организованным для Весов. Они смогут вздохнуть полной грудью и найти себя в новом году. Материальные вопросы будут урегулированы, в работе одни успехи. А что с любовью?
Весы очень долго и глубоко переживают любые отношения, хотя они вообще этого не показывают. Однако 2021 год станет годом реальных и ценных отношений. Возможно, Весы наконец-то в этом году научатся проявлять привязанность.
Скорпион
Скорпион попрощается с 2020 годом с большим облегчением. В глубине души каждый Скорпион прекрасно знает, что следующий год принадлежит ему. И это правда.
2021 год принесет мир и утешение для нервов Скорпиона. Чувство безопасности, радости и веселья – это атмосфера наступающего года.
Скорпионы в этом году вряд ли создадут какие-либо очень серьезные отношения. Скорее стоит ожидать романтики, чем серьезной и долгой любви. И это очень хорошо, все указывает на то, что Скорпиону действительно нужно отдохнуть и просто наслаждаться жизнью. Год не будет богат на крупные свершения, но он привнесет немного спокойствия в расшатанный 2020 годом мир Скорпиона, и даст ему время передохнуть перед большими свершениями.