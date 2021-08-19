Зачем “марсиане” продолжают всё поджигать?

Сегодня наш читатель Misteryo поделился со всеми видеороликом, в котором автором обсуждается аномальное горение леса в Алжире:

Как пишут в комментариях профессиональные пожарники, за годы работы они никогда такого не видели, чтобы огонь как бы бегал. Причем, особо впечатлительные люди увидели в пламени кто лица демонов, кто фигуры людей, но подтвердить или опровергнуть их наблюдения мы не можем в виду низкого качества ролика и потому сразу перейдем к возможным объяснениям происходящего.

Так, в комментариях к ролику часто высказывается идея, что в лесу разлито воспламеняющееся вещество и это оно и горит, однако, пожарные говорят, что быть такого не может. Пожар на момент съемки идет давно и будь там бензин – он давно бы полыхнул. Кроме того, лента пролитого топлива горит совершенно иначе – это мы много раз видели сами.