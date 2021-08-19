Зачем “марсиане” продолжают всё поджигать?

Сегодня наш читатель Misteryo поделился со всеми видеороликом, в котором автором обсуждается аномальное горение леса в Алжире:
Как пишут в комментариях профессиональные пожарники, за годы работы они никогда такого не видели, чтобы огонь как бы бегал. Причем, особо впечатлительные люди увидели в пламени кто лица демонов, кто фигуры людей, но подтвердить или опровергнуть их наблюдения мы не можем в виду низкого качества ролика и потому сразу перейдем к возможным объяснениям происходящего.
Так, в комментариях к ролику часто высказывается идея, что в лесу разлито воспламеняющееся вещество и это оно и горит, однако, пожарные говорят, что быть такого не может. Пожар на момент съемки идет давно и будь там бензин – он давно бы полыхнул. Кроме того, лента пролитого топлива горит совершенно иначе – это мы много раз видели сами.
Высказываются так же версии турбулетности, перепада давления из-за разных высот и, как следствие, движение воздуха. Но особого перепада высоты там не видно, каких-то вихрей не видно тоже, поэтому все разумные версии такого рода отметаются и остается только версия безумная – о каких-то джиннах, о них люди пишут через раз. И как нам кажется, эта версия самая правильная, если слово “джинны” заменить словом “инопланетяне”.
Это ролик 2018-го года, местная телекомпания снимала работу пожарников, которые тушили лес. Ну а, поскольку, камеры у телевизионщиков немного получше, чем на мыльницах уфологов-одиночек, то в кадр кое-что и попало.
Еще один подобный ролик из 2019-го: пожарники тушат, а НЛО летают и, видимо, поджигают:
А это видео из 2021-го, крушение российского Бе-200 в Турции:
Вторая часть видео из Турции спорная, кадр меняется, но дым от катастрофы виден и что такое висит над местом падения самолета непонятно. На данный момент уфологи разбираются, но в любом случае видео с НЛО в районах лесных пожаров за последние пару лет накопилось довольно много. И они хорошо объясняют и почему огонь как бы бегает, и почему города в Калифорнии сгорают дотла, а кусты вокруг целые.
Единственное, что во всем этом вызывает вопрос – зачем “марсианам” все это нужно и почему они действуют так медленно и выборочно? Технически они, скорее всего, легко могут превратить в Марс всю планету, управившись за 20-30 минут. Но вместо этого они поджигают то Калифорнию, то Якутию, то Орегон, то Ближний Восток. И пока динамика идет по нарастающей, каждый год пожаров все больше. К чему это в конечном итоге приведет? Наверное, действительно на Земле будет второй Марс, так что следим за развитием событий.