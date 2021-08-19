Книга 1552-го года подробно рассказывает, каким будет Конец Света

Сегодня наш читатель Almanzor обратил общее внимание на средневековую книгу под названием «Аугсбургская книга чудес», которую, похоже, начали сейчас обсуждать на других конспирологических площадках. Книга 1552-го года издания, с того момента она хранилась непонятно где, но пару лет назад вдруг была чудесным образом найдена и переиздана в кельнском издательстве Taschen. Текст в книжке очень скупой, преимущественно подписи к картинкам, однако, обращают на себя внимание сами картинки, страшно напоминающие происходящее вокруг и сейчас.

Пылающие повсеместно пожары:

Гигантский град:

Потопы:

Землетрясения:

Всё это как бы естественные природные явления, поэтому, как можно подумать и как трактуют книгу официалы – глупый средневековый художник просто рисовал, что видел. Но где он это узрел светлые адепты не уточняют, предполагая, что видел он это по телевизору, как и они.

Однако, реально ни в одном районе мира нет сейчас такого, чтобы было всё и сразу. В Германии, например, недавно был потоп, но земля там под ногами не проваливается. И не видно гигантских комет, которые бывают раз в столетие:

В общем, ни один художник всего этого просто физически не мог увидеть – даже если бы вдруг решил погулять пешком и на веслах вокруг света. А между тем художник этот был еще и просветленный уфолог – тарелочки и светящиеся шары у него на каждой пятой картинке:

Похищения крупного рогатого скота и даже людей в книге тоже присутствуют:

Однако, самое интересное во всем это – наблюдение в воздухе каких-то летающих морских обитателей:

Рыбы в небе как бы не летают, тем не менее, в последнее время если не рыбы, то осьминоги летать определенно начали. Их снимают очень много, в частности свежим роликом, снятым в Швейцарии, с нами поделился наш читатель Friday.

Наконец, самое главное в книге и самое удивительное – это огромное количество картинок, где в небе наблюдается несколько солнц, лун или вообще непонятных небесных тел:

С чем связан интерес художника к таким двойным, тройным и так далее солнцам совершенно непонятно, поэтому естественным будет сразу подумать про Нибиру, проход которой книга и иллюстрирует. То есть сначала будут камни с неба и лесные пожары, потом потопы и землетрясения, потом множество марсиан – и несколько лун и солнц под занавес. В общем, все как бы так, за одним вопросом: источник рукописи вызывает сомнения.

В конце XVIII века и в последующие сто лет в мире появилось огромное количество переизданий всяких древних книжек, начина от трудов Аристотеля и заканчивая гравюрами Москвы времен Ивана Грозного. Все это сейчас рассматривается официалами, как настоящие древности, исторические памятники и всё такое, но у конспирологов все эти тексты и картинки вызывают большие вопросы.

Особенно много вопросов по таким необычным книгам, как, например, «Сказание об Индийском царстве, послание пресвитера Иоанна к императору Мануилу», в котором описывается какое-то царство в Индии, технологии которого хорошо характеризует термин стимпанк – то есть роботы, компьютеры, хозяйственное мыло и паровые машины в одном флаконе. По общему мнению речь идет о какой-то колонии постапокалиптического мира, которую строители новой цивилизации сровняли с землей, чтобы местные люди не мешали им творить историю. Поэтому вполне может быть, что «Аугсбургская книга чудес» – книжечка из той же серии и была нарисована сразу после последнего прохода Нибиру, по свежей памяти.

С другой стороны, «Аугсбургская книга чудес», как и прочие книги чудес, всплывшие в XIX веке, может быть подделкой, вбросом, направляющим страны и народы на нужный путь, рассказывая им о Нибиру, о пришельцах, о цикличности мироздания и готовя массы к закрытию парка развлечений “Планета “Земля” для ремонта перед вторым сезоном.

В общем, оригинала «Аугсбургской книги чудес» мы не видели, а если и увидим, то датировка там описывается академическим термином “фиг его знает”, однако, что можно сказать совершенно определенно: Нибиру есть, она или уже здесь, или появится в небе очень скоро. А потом придут драконы, так что следим за развитием событий.

Источник