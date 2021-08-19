Парапсихолог Кшиштоф Яцковский: от того, что скоро грядет Европа вздрогнет

Вечером 17- августа, после нескольких роликов, посвященных текущей ситуации в Польше, любимый ясновидящий поляков Кшиштоф Яцковский вышел в эфир, чтобы ответить на вопросы подписчиков о ситуации в Афганистане. По его словам там всё только начинается и мир стоит на пороге очень большого конфликта. Дальше все будет происходить быстро, страшно и жестко.

Вчера, когда кто-то спросил меня об Афганистане, у меня возникло видение, что происходящее там – это только спектакль на самом переднем плане, а то, что произошло в глубине на самом деле очень опасно. По моим ощущениям глобальная ситуация выходит на новый уровень – более жестокий. После случившегося мир скоро будет в полной боевой готовности – шутки окончены.

Сейчас разрушается некий привычный и очевидный порядок. По моим ощущениям Соединенные Штаты или стали более слабыми, перестав играть роль жандарма мира, или в преддверии событий на Ближнем Востоке Америка умывает руки и по какой-то тайной причине оставляет плацдарм. Американцы ушли из Сирии, бросили курдов. Теперь они уходят из Афганистана и за ними следуют остальные члены NATO. Это не выглядит хорошо – словно Америка не желает быть в эпицентре каких-то больших и нехороших событий.