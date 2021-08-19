Парапсихолог Кшиштоф Яцковский: от того, что скоро грядет Европа вздрогнет

Вечером 17- августа, после нескольких роликов, посвященных текущей ситуации в Польше, любимый ясновидящий поляков Кшиштоф Яцковский вышел в эфир, чтобы ответить на вопросы подписчиков о ситуации в Афганистане. По его словам там всё только начинается и мир стоит на пороге очень большого конфликта. Дальше все будет происходить быстро, страшно и жестко.
Вчера, когда кто-то спросил меня об Афганистане, у меня возникло видение, что происходящее там – это только спектакль на самом переднем плане, а то, что произошло в глубине на самом деле очень опасно. По моим ощущениям глобальная ситуация выходит на новый уровень – более жестокий. После случившегося мир скоро будет в полной боевой готовности – шутки окончены.
Сейчас разрушается некий привычный и очевидный порядок. По моим ощущениям Соединенные Штаты или стали более слабыми, перестав играть роль жандарма мира, или в преддверии событий на Ближнем Востоке Америка умывает руки и по какой-то тайной причине оставляет плацдарм. Американцы ушли из Сирии, бросили курдов. Теперь они уходят из Афганистана и за ними следуют остальные члены NATO. Это не выглядит хорошо – словно Америка не желает быть в эпицентре каких-то больших и нехороших событий.
И я говорю не об Афганистане – речь идет об Иране и Ближнем Востоке. А то, что происходит в Афганистане – это не победа талибов, а скорее провокация. Талибы просто инструмент на переднем плане, но сами они этого, очевидно, не знают. Ближайшее, что я вижу – это армию на границе Афганистана и эта армия будет не афганская. Потом Кабул будет окружен и скоро там будет большой хаос.
После этого что-то произойдет большое и это будет не в Афганистане. Я думаю о каком-то другом конфликте, возможно даже конфликт будет не один. Сначала никто не поверит, что все это может привести к чему-то серьезному, но развитие событий всех напугает и все страны начнут мобилизацию армий, все будут к чему-то готовы. Польшу и Европу вообще конфликт прямо не затронет, но все в Европе будут страшно напуганы.
Что будет и где я не могу пока точно сказать, но конфликт или конфликты будут продолжением глобального плана – ведь нужно же с чего-то начать. Помните, я однажды сказал, что в окрестностях Израиля взорвется «грязная бомба», что на Ближнем Востоке будет какая-то желтая пыль. Эти события приближаются. Как я уже говорил, неспокойный период в мире растянется на три с половиной года. Пока прошло только полтора.
Что касается Польши и пандемии ковид, то ограничения будут нарастать. Военные и полиция получат больше прав, но не столько по причине пандемии, сколько потому, что в мире появится какая-то другая угроза, которой все начнут страшно бояться. Зимой точно, а возможно уже и осенью в Европе будет запрет на хождение ночью по улице. На улицах будет армия. Школы откроются, но быстро снова закроются. Новых запретов будет много.
У нас скорее всего, как я уже говорил, появится новое правительство. Это будет правительство очень странное – в нем не будет политиков. Возможны проблемы с интернетом и электричеством, интернет станет на какое-то время роскошью, куда не будут пускать простых людей.
Когда в мире начнут происходить плохие вещи – когда начнется этот конфликт, о котором я уже говорил – в нашей стране будет напряженность, дисциплина, усиление безопасности, но ничего физически не произойдет. Тем не менее, мы будем очень напуганы, вся Европа содрогнется от происходящего. Еще весной я предупреждал, что к концу года все мы будем чего-то страшно бояться. Еще раз напоминаю эти свои слова.