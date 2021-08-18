30 ВАЖНЫХ вещей, которые необходимо начать ДЕЛАТЬ прямо сейчас

Запомните сегодняшний день, потому что это начало. Сегодняшний день — это начальная точка нового изумительно будущего.
1. Проводите время только с подходящими для этого людьми.
2. Встречайте проблемы с поднятой головой.
3. Будьте во всем честны с собой.
4. Поставьте свое собственное счастье на самое первое место.
5. Будьте настоящим собой и гордитесь этим.
6. Обратите внимание на настоящее и живите им.
7. Цените уроки, которые получаете благодаря своим ошибкам.
8. Будьте более вежливы по отношению к себе.
9. Получайте удовольствие от того, что у вас уже есть.
10. Создавайте свое собственное счастье.
11. Дайте шанс своим идеям и мечтам.
12. Поверьте, что вы уже готовы к следующему шагу.
13. Заводите новые отношения с людьми тогда, когда это стоит делать.
14. Давайте шанс новым людям.
15. Соревнуйтесь с прежним собой.
16. Радуйтесь победам других людей.
17. Ищите хорошее в сложных ситуациях.
18. Прощайте себя и других.
19. Помогайте тем, кто вас окружает.
20. Слушайте свой внутренний голос.
21. Не доводите себя до стрессового состояния, делайте перерывы.
22. Замечайте красоту каждого мгновения.
23. Принимайте даже то, что несовершенно.
24. Каждый день работайте над тем, чтобы приблизиться к своим целям.
25. Не скрывайте то, что вы чувствуете.
26. Берите на себя полную ответственность за свою жизнь.
27. Активно развивайте наиболее важные отношения.
28. Сосредоточьтесь на том, что подвластно вашему контролю.
29. Сосредоточьтесь на возможности положительных результатов.
30. Думайте о том, как вы все-таки богаты.