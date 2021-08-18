Этот мир принадлежит эгоистам и манипуляторам

А счастливы совсем не те, которые толкают, обижают, манипулируют…

Да, этот мир не принадлежит тем, кто чувствует.

«Бескожие» всегда проигрывают тем, кто в броне. В броне из собственного самомнения, ничем не подкреплённого, но всё равно крепкого, как камень.

Вежливых толкают, хороших считают просто слабыми, приличных и порядочных — скучными или высокомерными.

Добрый везёт, а на нём едут. Едут все.

Один человек может тянуть на себе множество разнообразных паразитов, и все они будут считать, что делают ему большое одолжение, находясь в его жизни. Пытаясь же скинуть груз, добрый превращается во врага, которого все порицают. Он же должен! Он обязан! Да как он мог!

Пока везёшь — тебя терпят, но всё равно клюют непрестанно. А если оставил воз — то нет тебе оправдания. Хотя воз и не твой вовсе, и не твоя там поклажа, а чужая.

И всё же, именно те, кто не чувствует других — всегда побеждают.

Побеждают они на своих маленьких полях, которые для них важны. А если и проигрывают — то быстро находят нового человека, который их потащит. Потому и победы их маленькие в любом случае. Потому так много зависти и желания брать ещё. Захватывать, отрывать, отгрызать. Но спокойно они всё равно не живут. В чужом огороде всё равно всё вкуснее кажется.

Вот так и глядят всю жизнь в чужие жизни, кошельки, тарелки. И в глубине души чувствуют, что счастья то всё равно нет. Даже если есть все его атрибуты, добытые не самым праведным путём. Пустая жизнь и постоянная пустая суета и гонка. Кажется, что сейчас он возьмёт себе что-то — и счастье появится. Идёт по головам, предаёт, получает желаемое — а в душе ничего, пустота.

А что же простой человек?

Да, он часто встречается с жестокостью этого мира. Но зато у него есть настоящее. Всё, что у него есть — настоящее, живое, ценное, милое сердцу. И жизнь его настоящая — он не стремится к атрибутам — он наслаждается моментами.

Потому его так не любят. За то, что он как цветок в поле — счастлив малым и цветёт. Не надо ему ничего, кроме настоящего.

Всё, что добыто интригами, обманом, манипуляциями — не принесло бы ему счастья. Люди, которые находятся рядом только благодаря хитрости человека — это точно не те люди, которые истинно его любят.

Поэтому, хоть мир и принадлежит эгоистам, но счастливы в нём только те, кто имеет светлую душу. Только через свой собственный свет можно сделать жизнь особенной. Счастливой и настоящей. А больше ничего и не надо.

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