Недостаток жизненной энергии – причина болезней и преждевременного старения

Слабость и упадок сил являются симптомами многих серьезных заболеваний. В то же время они свидетельствуют о низком уровне жизненной энергии в теле человека.

На санскрите энергия называется прана; по-китайски это называется ци. Из множества определений «жизненной энергии» мне больше всего нравится определение ее в буддизме. Жизненная энергия здесь определяется как желание с удовольствием заниматься полезной деятельностью, и она побуждает человека к совершению благих или добродетельных действий.

Согласно ведической астротеологии (астротеология — это религиозная система, основанная на наблюдении за небом) планеты, звезды и небесные тела взаимодействуют с человеком: мы являемся проводниками, как посредники, их больших энергий. То есть жизненная энергия человека имеет космическое происхождение.

Жизненная энергия не видна невооруженным глазом, но определенно ощущается. Почти все люди рождаются с невероятным количеством жизненной энергии. Со временем она истощается, если мы сознательно не питаем ее и не поддерживаем.

При истощении жизненной энергии мы заболеваем и теряем способность восполнять жизненную силу. Поэтому чрезвычайно важно, чтобы мы ежедневно занимались практиками, которые наполняют наше тело жизненной энергией. Когда эта жизненная энергия течет свободно и без ограничений по всему телу, наступает физическое, умственное и эмоциональное здоровье и благополучие. Мы становимся более устойчивыми к стрессу, уровень нашей энергии повышается постоянно, вместе с нашим вдохновением, творчеством и интуицией.

Как поддерживать и увеличивать жизненную энергию?

Вот простые практики (простые — означает, доступные каждому, не посвященному в йогические практики) для увеличения и поддержания нашей жизненной энергии:

Практикуйте дневной сон

Многие, в том числе и я, замечают энергетический спад, усталость и слабость, после обеда. Выровнять свои энергетические паттерны можно, если вздремнуть или отдохнуть в полуденное время.

Короткий дневной сон или просто расслабленное состояние тела на протяжении 20-30 минут снижают уровень стресса и открывает ваши чакры для жизненной энергии. С возрастом наша жизнь во многом повторяет нашу жизнь в детстве. И наш сон в детском саду после обеда становится хорошим примером для накопления сил в зрелом возрасте.

Практикуйте осознанное дыхание

Техник дыхания очень много. Я хочу посоветовать вам оду из них. Которая называется «квадратное дыхание».

В вооруженных силах США обучают многим типам дыхания. Но совсем недавно лаборатория Хубермана, которая работает с военными, показала в подкасте, что квадратное дыхание является их основной техникой для поддержания равновесия в условиях, наполненных стрессом.

Техника очень простая, показана на этом рисунке:

4 секунды вдох, потом задержка дыхания на 4 секунды, потом выдох 4 секунды, потом задержка 4 секунды. Повторять 3-5 минут.

По возможности ходите босиком по голой земле или траве

«Прана (прана — это одно из древних названий жизненной энергии), содержащаяся в земле, называется земной праной и является жизненной силой земли. Она впитывается подошвами ног. Это происходит автоматически и бессознательно» — Чоа Кок Суи в книге «Чудеса через праническое исцеление: Практическое руководство по энергетическому исцелению».

Обнимайте дерево

Почаще обнимайте дерево. Деревья являются целителями.

«Некоторые деревья, такие как сосны или старые и огромные здоровые деревья, источают много избыточной праны. Усталые или больные люди получают большую пользу, лежа или отдыхая под этими деревьями» — Чоа Кок Суи в книге «Чудеса через праническое исцеление: Практическое руководство по энергетическому исцелению».

«Деревья и все растения — это живые поля разума, которые просто существуют в пределах другой молекулярной структуры, нежели человеческая биосистема. Они действуют через групповое сознание и не так индивидуализированы, как мы, и им нравится получать наш углекислый газ так же, как мы получаем выгоду от вдыхания кислорода, который они генерируют», — Джасмухин в книге «Частота Мадонны и Пища богов».

Сидите на природе и поглощайте присутствующие энергии, обращая внимание на красоту вокруг

Всем известно, что любое время, проведенное на природе, исцеляет, питает и возрождает нас. Если у меня есть проблема, которую я не могу решить, я отправляюсь на природу и все проблемы разрешаются сами собой.

Ешьте настоящую живую пищу

Есть натуральную живую пищу — это равносильно поглощению живой энергии. Сырые фрукты и овощи содержат земную энергию, которую мы поглощаем своим телом, что повышает нашу жизненную силу.

Пейте чистую воду

Вода поглощает энергию земли и солнечного света, и тело наполняется через воду этой энергией.

Сознательно поглощайте энергию жизненной силы Солнца, Луны и Галактики

Регулярно проводите некоторое временя на солнце и гуляйте при лунном свете. Космическая энергия будет впитываться через поры вашей кожи, а также через ваши глаза. Ваше тело будет принимать эту энергию в мозг, распространяя ее через шишковидную железу, гипофиз и гипоталамус по всем органам.

Ходите по ветру, чтобы впитать энергию ветра

Это бодрит, очищает и омолаживает наше тело.

Просите в молитве о жизненной энергии

Вселенная благосклонна к нашим молитвам.

При общении можно получать энергию…и терять

Получить энергию можно от специалиста по энергетической медицине.

«Прана также может проецироваться на другого человека для исцеления. Люди с большим избытком праны, как правило, заставляют других людей чувствовать себя лучше и живее. Однако те, кто истощены, склонны бессознательно поглощать прану от других людей » — Рафаэль Мерлотт в в книге «Мир до лжи».

Научитесь чувствовать свою систему чакр

«Чакры представляют собой энергетические вихри или колеса внутри тела, которые принимают и регулируют энергию универсальной жизненной силы, или ци. Каждая чакра действует как своего рода клапан или регулятор и контролирует поток энергии через нашу систему. Универсальная жизненная сила (ци) входит в тело через чакру в верхней части головы и проходит по позвоночному столбу к другим чакрам. Когда мы живем в гармонии с Вселенной, эти вихри, или клапаны, или чакры открываются и позволяют обильному потоку энергии ци заходить в нас», — пишет Конни Джонсон в книге «Духовные концепции новой эпохи: психическое спокойствие в человеческом опыте».

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