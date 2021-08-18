Автомобили похожие на летающие тарелки уже существуют

Идея воздушных путешествий на небесном автомобиле или летающей тарелке существует уже несколько десятилетий. Александр Вейгерс и Никола Тесла получили соответствующие патенты около ста лет назад, в «ревущие двадцатые».
Теперь многочисленные изобретатели надеются, наконец, воплотить эту мечту в реальность, разрабатывая самолеты с вертикальным взлетом и посадкой. Через несколько лет владение личным самолетом, напоминающим по виду летающую тарелку, может стать реальной возможностью, по крайней мере, для немногих богатых людей.
Канадская компания Daymak представила линейку электрических транспортных средств, в рамках природоохранной кампании «Зеленая армия». Линейка называется Avvenire Series и включает электронный мотоцикл на солнечной батарее, квадрацикл-внедорожник, автономный самокат, электромобиль с автопилотом и, наконец, персональный летательный аппарат Skyrider.
«Skyrider – это уже не пища для воображения, а высокопроизводительный электромобиль, способный летать», – заявляет издание Clean Technica. На своем вебсайте компания подчеркивает: «Больше никаких пробок. Ваш персональный летательный аппарат. Мы все рождены, чтобы летать.
Если мы все рождены для полетов, может быть, в один прекрасный день все смогут себе позволить личные летательные аппараты. Хочется надеяться!
Наконец, появились технические характеристики аппарата, похожего на блюдце, который вы можете купить для личного пользования. Конечно, он не может сравниться с НЛО, которые наблюдали пилоты ВМС США. Эти летающие тарелки способны двигаться со скоростью, превышающей 300 км/ч. Таким образом, речь не идет об антигравитационной подъемной силе и мгновенном наборе скорости до 5 тысяч километров в час. Тем не менее, наличие персональной летающей тарелки, которая может проделать путь в 100 км за один заряд батареи, впечатляет нас, живущих на земле.
Благодаря полностью автоматическому управлению, не нужно быть пилотом, чтобы использовать этот самолет. Сеть 4G/5G контактирует с центром управления, обеспечивая дистанционное управление.
Сегодня компания принимает депозиты для покупки Skyrider, поставки которого планируется начать к 2025 году. Заказ предусматривает полный комфорт, подогрев сидений, зарядку от солнечных батарей, а также ключи, сканирующие пальцы владельца. В настоящее время стоимость аппарата примерно соответствует стоимости элитного спортивного автомобиля или небольшого особняка.
Электрический летающий «Кадиллак»
В начале прошлого месяца компания General Motors представила свой футуристический концепт-кар – электрическое летающее такси. Как и Skyrider, это беспилотник гигантских размеров, явно предназначенный для рынка предметов роскоши. По дизайну он одновременно изящен и футуристичен. Самое лучшее — это то, что он может сэкономить людям время, перелетая с крыши на крышу и избавляя их от необходимости часами торчать в пробках. Скорость этого одноместного небесного «Кадиллака» составляет около 80 километров в час.
Вслед за Skyrider и летающим «Кадиллаком», появились планы создания летающих автомобилей с открытыми кабинами. Так, стартап из Остина, штат Техас, разработал проект такого аппарата под названием HEXA. Он совсем не похож на DeLorean из фильма «Назад в будущее», а скорее напоминает гигантский дрон. Этот мультикоптер – совместная работа аэрокосмических компаний из Вермонта, Калифорнии и Остина. Вместе они строят электрические зарядные станции и тренажеры, где пилоты смогут научиться управлять новыми аппаратами.