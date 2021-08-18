Автомобили похожие на летающие тарелки уже существуют

Идея воздушных путешествий на небесном автомобиле или летающей тарелке существует уже несколько десятилетий. Александр Вейгерс и Никола Тесла получили соответствующие патенты около ста лет назад, в «ревущие двадцатые».

Теперь многочисленные изобретатели надеются, наконец, воплотить эту мечту в реальность, разрабатывая самолеты с вертикальным взлетом и посадкой. Через несколько лет владение личным самолетом, напоминающим по виду летающую тарелку, может стать реальной возможностью, по крайней мере, для немногих богатых людей.

Канадская компания Daymak представила линейку электрических транспортных средств, в рамках природоохранной кампании «Зеленая армия». Линейка называется Avvenire Series и включает электронный мотоцикл на солнечной батарее, квадрацикл-внедорожник, автономный самокат, электромобиль с автопилотом и, наконец, персональный летательный аппарат Skyrider.