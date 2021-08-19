Сенситивы предупреждают о новой болезни, которая превратит Землю в мир лысых.

Как наверняка обратили внимание многие наши читатели, с вступлением мира в Последнюю Седьмину вангователи всех стран и народов как-то приумолкли и что будет завтра – никто не вещает ибо не знает. И только ресурс 444prophecynews.com продолжает радовать всех новыми откровениями. В частности, весьма интересным сном поделилась сегодня с публикой сенситив ANNO.DOMINI:

…В видении во сне Святой Дух показал мне женщину средних лет, смотрящую на себя в зеркало, когда она расчесывала волосы. Из под гребня вылезали целые клоки из выпадающих волос. Женщина с ужасом смотрела смотрела на свое отражение, понимая, что на ее голове появились участки кожи, полностью лишенные волос и она скоро станет лысой. С великой скорбью она держала в руках упавшие волосы.

Затем я услышала в голове слова: «Многие женщины Америки скоро будут известны как «лысые». Из-за воздействия радиации – как ядерной, так и ЭМП – ядовитых токсинов и последующих аутоиммунных реакций многие женщины в Америке и во всем мире потеряют волосы….