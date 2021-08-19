Сенситивы предупреждают о новой болезни, которая превратит Землю в мир лысых.

Как наверняка обратили внимание многие наши читатели, с вступлением мира в Последнюю Седьмину вангователи всех стран и народов как-то приумолкли и что будет завтра – никто не вещает ибо не знает. И только ресурс 444prophecynews.com продолжает радовать всех новыми откровениями. В частности, весьма интересным сном поделилась сегодня с публикой сенситив ANNO.DOMINI:
…В видении во сне Святой Дух показал мне женщину средних лет, смотрящую на себя в зеркало, когда она расчесывала волосы. Из под гребня вылезали целые клоки из выпадающих волос. Женщина с ужасом смотрела смотрела на свое отражение, понимая, что на ее голове появились участки кожи, полностью лишенные волос и она скоро станет лысой. С великой скорбью она держала в руках упавшие волосы.
Затем я услышала в голове слова: «Многие женщины Америки скоро будут известны как «лысые». Из-за воздействия радиации – как ядерной, так и ЭМП – ядовитых токсинов и последующих аутоиммунных реакций многие женщины в Америке и во всем мире потеряют волосы….
Это уже приблизительно третье сообщение подобного рода, что заставляет обратить на него внимание. При этом как-то так странно совпало, что тема потерявших волосы людей стала с недавних пор продвигаться и в фильмах.
Так, последним сюжетом подобного рода порадовали этим летом Netflix, выпустив фильм Кроваво-красное небо / Blood Red Sky. По сценарию фильма одна из пассажирок самолета, захваченного террористами, оказалась носителем редкой заразы, превращающей людей в какое-то подобие вампиров. Чтобы сдержать болезнь девушка ширялась какими-то страшными лекарствами, но террористы её подстрелили, лекарства перестали работать и на борту начались ходячие мертвецы, то только в квадрате.
В общим, фильм неплохой сам по себе, но Netflix – это такая странная контора, чьи фильмы очень часто становятся реальностью. И что многих весьма удивило – Netflix как-то отошли от стандарта клыкастых длинноволосых готичных красавиц, у их вампиров начинали первым делом выпадать волосы и только потом отрастали клыки.
Возможно, конечно, что это все такое совпадение, возможно намек, но выпадение волос очень часто сопровождает многие инфекционные заболевания, например сильный грипп, брюшной тиф,туберкулез и так далее. Для ковида тотальная алопеция не характерна, но многие переболевшие потеряли волосы полностью или частично.
Так же к потере волос могут привести различные заболевания иммунитета, гормональные нарушения, какие-то отравляющие вещества в воде и так далее. Поэтому ANNO.DOMINI пишет про радиацию, но там всякое может быть – вплоть до реакции на прививки.
Наконец, сама радиация бывает не только от ядерных реакторов, но есть еще и радиация солнечная. Например – что-то в космосе бахнет и потом можно будет уже даже раз в неделю не бриться. Для женщин это будет, конечно, космическая катастрофа, но они справятся, введут какие-то новые стандарты красоты. Но вот что будут делать талибы, академики и попы? Без бороды их никто не будет слушать.
В общем, на основании трех-четырех сообщений нельзя гарантированно сказать, что все именно так и произойдет, как привиделось ANNO.DOMINI, но если количество сообщений начнет нарастать – значит нужно готовиться к новой пандемии, так что следим за развитием событий.