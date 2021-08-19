К Земле приближается астероид диаметром сотни метров?

Приблизительно с середины июля и до самого конца августа ( с 17 июля по 24 августа) астрономы всего мира (и не только астрономы) наблюдают метеорный поток Персеид. Он представляет собой шлейф пылевых частиц, выпущенных кометой Свифта – Таттла. Мельчайшие частицы, размером с песчинку, сгорают в земной атмосфере, образуя «звёздный дождь». Его интенсивность постепенно растёт, достигает пика и постепенно падает. Максимум активности выпадает на 12 августа.

И вот, как сообщает сегодня Международная метеорная организация (IMO), 14 августа 2021-го года между 6 часами и 12 часами всемирного координированного времени количество падающих на Землю микрометеоритов подскочило на 300% от обычного:

Strong outburst Perseids on August 14, 2021 ~ 06-09 UT! – https://t.co/9DldzizDj6

Just in: Canadian meteor observer Pierre Martin just observed a strong Perseid outburst. He reported to the author: «I just witnessed very strong Perseids activity Aug 13/14 06-09 UT. Multip… pic.twitter.com/VgZmOeffZK— MeteorNews (@eMeteorNews) August 14, 2021

Естественно, астрономы сейчас страшно озадачились, чем вызвано это чудо, поскольку никакие обычные объяснения не работают. Официальная версия предполагает, что просто в момент своего разрушения комета оставила какие-то неучтенные фрагменты, которые скопились в облако и Земля через это облако прошла.

Для домохозяек Мексики версия, наверное, очень логичная, но с точки зрения механики Солнечной системы она невозможна. Если в космосе рассыпать пару коробок с патронами, то эти патроны разлетятся не по всей Солнечной системе, конечно, но в очень больших пределах. И с каждым годом эти пределы будут нарастать, стремясь к равномерному распределению объектов в пространстве. Никаких локальных уплотнений в общем облаке быть не может.

Кроме Персеид, астрономы наблюдают еще несколько десятков метеорных потоков – Лириды, Дракониды, Леониды и так далее. Сильно там наблюдать особо не за чем и все, что делают светлые адепты – это метеориты считают, занимаясь этим столетия. Иногда, конечно, метеоритов чуть больше, иногда чуть меньше, но не меньше/больше в два раза, тем более тут речь идет о трехкратном увеличении. Неужели Персеиды летают по каким-то другим законам космической механики?

Это исключительно маловероятно и потому самое разумное объяснение чуда – появление в Солнечной системе некоего объекта с большой гравитацией. Пролетая по орбите кометы Свифта – Таттла он там наделал всяких деформаций, в результате чего при проходе этих деформаций Землей астрономы воспринимают их как уплотнения потока.

Далее, в 333- раз где-то, у нас возникает вопрос: а что это был за такой чудо объект?

Самое простое объяснение предполагает, что это была какая-то здоровая круглая штука, которую видели 12 августа в Техасе:

Однако, будет не совсем справедливо вешать на Нибиру всех собак и на самом деле объяснение скачка плотности метеоров есть еще.

Диаметр кометы Свифта-Таттла, как предполагают, порядка 30 километров. Состоит она большей частью из льда, который при приближении кометы к Солнцу тает и образует газовый хвост. Однако, в этой ледяной глыбе вполне могут быть вкрапления скального материала, который не тает, не испаряет и потому не виден. Если где-то по дороге комета потеряла камешек диаметром в пару сотен метров, то его гравитации будет вполне достаточно, чтобы сформировать чуть более плотное облако песчинок. И 14-го августа Земля сквозь это облако прошла.

Но прошла ли она мимо основного камня – тут мы не знаем, может там что-то еще к нам и летит, так что следим за развитием событий.

Источник