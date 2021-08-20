Атака «направленной энергии» напугала американских дипломатов

Атака «направленной энергии», или болезнь под названием «Гаванский синдром», напугала американских дипломатов и вынудила их отказываться от должностей. Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на источники в правительстве.

По словам сотрудников, страх перед неизвестной болезнью влияет на их карьерные решения. «Когда вы собираетесь на пост с высокой степенью угрозы, вы знаете, что дипломатическая служба безопасности будет держать вас в курсе угроз и что они предпримут все возможные шаги для смягчения этих угроз. В этой ситуации угроза не ясна, и ее устранение невозможно», — заявляют дипломаты.

Теперь, перед тем как занять тот или иной пост, многие работники дипломатической службы стали выяснять, почему должность оказалась свободной. Сотрудники опасаются, что ранее занимавший вакантную позицию человек ушел в отпуск по болезни.