Почему некоторые люди верят, что Земля плоская

Вокруг так много доказательств шарообразности Земли, но люди еще верят в ее плоскость. Чем это вызвано? Оказывается, не отказом принимать факты, не ошибочностью науки и даже не в силу умственных способностей. Реальная причина может вас удивить.

Ряд древних культур считали, что Земля плоская. Это просто представить и это видно, когда стоишь на поверхности планеты и не вдумываешься. Но человек уже живет не только на самой планете, но и на ее орбите, а взглянуть на шарообразную Землю может любой, подключившись к камере МКС. Но до сих пор есть люди, которые верят, что Земля плоская, несмотря на тонны доказательств обратного. Почему? Просто глядя по сторонам несложно понять, что на плоской поверхности не может наблюдаться то, что мы видим.

Например, удаляющиеся объекты не только начинают казаться меньше, но и постепенно исчезают: сначала за горизонтом скрывается их нижняя часть, а затем и верхняя. Если вы когда-нибудь наблюдали за кораблем на горизонте, вы видели это сами. И наоборот: приближаясь к горам, мы видим сначала их вершины, а уж потом основания.