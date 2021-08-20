В ФРГ предложили свою версию причины распада СССР

Немецкое издание T-Online опубликовало колонку Владимира Каминера, к слову, родившегося в Москве, в которой говорится о «настоящей причине» распада СССР.

Колумнист издания вспомнил, как «тяжело» жилось в то время — припомнил СССР нехватку масла и брюк. Даже те брюки, по воспоминаниям журналиста, что имелись в продаже, были неподходящего размера.

«У некоторых были короткие ноги и толстые ягодицы, у других — наоборот. На весь народ сшить красивые брюки оверсайз было недостаточно. Для «министерства одежды» (вероятно, имеется в виду министерство легкой промышленности СССР — РЕН ТВ) в то время это была невыполнимая логистическая задача; правительство было бы ошеломлено», — с болью в сердце вспоминал жизнь в СССР колумнист

На этом фоне в СССР прошел 300-тысячный концерт «Рок против наркотиков», на котором среди прочих выступила группа Scorpions. И по мнению журналиста, именно отсутствие брюк для толстяков в сочетании с песней «Ветер перемен», которую якобы подложил музыкантам агент ЦРУ, привело к распаду страны.

«Чем больше времени проходит, тем яснее ведущая роль, которую сыграло появление Scorpions в распаде Советского Союза», — уверенно заявил Каминер.

В середине марта стало известно, что 67% россиян сожалеют о распаде Советского Союза. Данные соцопроса были обнародованы на круглом столе в Москве.

Руководитель практики политического анализа ВЦИОМ Михаил Мамонов обратил внимание, что сейчас при проведении референдума за сохранение СССР 73% хотели бы сохранить Союз в качестве обновленной федерации равноправных суверенных республик.

По словам Мамонова, обратной точки зрения придерживаются только 19% респондентов.

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