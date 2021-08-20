Ученые фиксируют стремительное погружение городов под воду

Команда ученых из Университета Восточной Англии (Великобритания) обнаружила, что прибрежные города погружаются под воду в несколько раз быстрее, чем наблюдалось ранее. Оказывается, дело не только в росте уровня Мирового океана, связанного с глобальными климатическими изменениями, но и из-за антропогенных факторов. Деятельность человека ускоряет процесс оседания суши. Об этом сообщается на страницах издания «Nature Climate Change».

По наблюдениям ученых, скорость погружения прибрежных территорий под воду примерно равна 2,6 миллиметра в год. Данный темп с некоторой стабильностью сохранялся на протяжении двух последних десятилетий. Однако, ученые произвели новые подсчеты и выяснили, что в уже пострадавших регионах этот процесс достиг темпа 7,8-9,9 миллиметра в год.

Столь высокие темпы проседания суши напрямую связаны с деятельностью человека. Добыча углеводородов, откачка грунтовых вод и возведение плотин напрямую влияют на процессы проседания земли, которые во всем мире затронули 58% населения, проживающего на прибрежных территориях.