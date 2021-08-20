Раскрыто настоящее имя создателя Биткоина

Ведущий аналитик Bloomberg Эрик Балчунас (Eric Balchunas) назвал настоящее имя человека, который стоял за созданием самой дорогой криптовалюты на планете.

Дело в том, что Сатоши Накамото (Satoshi Nakamoto) — это всего лишь псевдоним, под которым скрывался создатель известной криптовалюты Биткоин.

По словам аналитика, под псевдонимом Сатоши Накамото скрывался программист Хэл Финни (Hal Finney), который, к сожалению, умер еще в 2014 году.