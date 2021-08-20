Раскрыто настоящее имя создателя Биткоина

Ведущий аналитик Bloomberg Эрик Балчунас (Eric Balchunas) назвал настоящее имя человека, который стоял за созданием самой дорогой криптовалюты на планете.
Дело в том, что Сатоши Накамото (Satoshi Nakamoto) — это всего лишь псевдоним, под которым скрывался создатель известной криптовалюты Биткоин.
По словам аналитика, под псевдонимом Сатоши Накамото скрывался программист Хэл Финни (Hal Finney), который, к сожалению, умер еще в 2014 году.
С самого начала существования криптовалюты Финни был главным сторонником Биткойна. Он непосредственно участвовал в разработке биткоина, и в начале 2009 года совершил первую в истории сделку с таинственным Сатоши Накамото.
Аналитик Bloomberg выяснил это после того, как подробно изучил материал, опубликованный Хэлом Финни в 1993 году. В публикации программист рассматривает идею создания криптовалютных карт, которые работают по тому же принципу, что и невзаимозаменяемые токены.
Ранее министр экономического развития РФ Максим Орешкин заявил, что самая популярная криптовалюта Биткоин могла бы стать идеальным инструментом для порабощения человечества искусственным интеллектом. Так что, в вопросе истинного происхождения Биткойна все еще много загадок.