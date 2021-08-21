Самая манипулятивная вещь, которую делает каждый знак Зодиака

Манипулировать другими людьми, чтобы получить желаемое, может каждый. Другое дело, что вы можете делать это неосознанно, а можете — прекрасно понимая, чем занимаетесь. Есть ещё такой момент: некоторыми людьми легко манипулировать, в то время как другие сопротивляются либо сразу же дают отпор.

Так что в душе — все мы немного манипуляторы. Однако в этом «искусстве» никто не сравнится с нарциссами. Они — отменные актёры: притворяются бескорыстными и добрыми, хотя в глубине души точно знают, что люди для них — всего лишь средство для достижения собственных целей.

Согласно астрологии, манипулятором может быть представитель практически любого знака Зодиака.

Другое дело, что в зависимости от конкретных личностных черт, манипулятивные действия каждого знака варьируются от одного человека к другому. Да и не всегда манипуляция — это плохо.

Например, если ваш партнёр довольно ленивый, то нередко единственный способ заставить его действовать — это немного «поманипулировать», разве не так? В конце концов, это в его же интересах. Проблема в том, что если вы принуждаете кого-то к деятельности вопреки их желанию, то, как только отвлечётесь — они тут же вернутся к прежнему поведению.

Самая правильная и мудрая стратегия — это поощрение, мотивация и поддержка. Но дело хозяйское — вам решать, прибегать ли к манипуляциям, или всё же отдать предпочтение более честному и разумному способу убеждения. Заметьте, что и вы сами точно так же можете стать жертвой манипуляции.

Манипулятивные черты каждого знака Зодиака:

Овен: Не отстанет, если хочет, чтобы вы что-то сделали

Их манипулятивность состоит в том, что никогда не отступают от задуманного и не сдаются. Рождённые под этим знаком Зодиака упрямы и склонны к конфронтации, поэтому не переживают, что их сочтут назойливыми. Им всё равно что и кто о них подумает. Главное — получить то, что хотят.

Они могут скрывать свою настойчивость за улыбками и шуточками, но не обманывайтесь —не остановятся, пока вы не сделаете то, что они хотят.

Телец: Изображает жертву и играет на чувстве вины

Рождённые под этим знаком Зодиака могут изображать из себя несчастную жертву, рассказывать слезливые истории или даже ничего не говорить, но выглядят так, словно их обидел весь мир. На самом деле Телец — один из самых сильных и стойких знаков, потому уж кто-кто, а они точно знают, как встать на ноги.

Поэтому если они притворяются жертвой, то, вероятно, исключительно для того, чтобы манипулировать другими людьми.

Близнецы: Ложь

Самое манипулятивное, что делают Близнецы, — это искажают правду; другими словами, они лгут. Рождённые под этим знаком всегда находят рациональное оправдание для лжи: мол стараются для общего блага или что других вариантов — попросту нет. Но на самом деле обманывают они с единственной целью — манипулировать другими.

Они могут сказать, что собираются что-то сделать, хотя даже не планируют, или описать ситуацию, как ужасную, в то время как на самом деле это не соответствует действительности.

Рак: Создает драму на ровном месте

Рак умеет драматизировать всё, как никто. Рождённые под этим знаком вовсе не лгут и не изображают из себя жертву. Они делают так, чтобы вещи казались хуже, чем они есть на самом деле. Они не просто грустят, когда их партнёр уходит; они опустошены и убеждены, что никогда больше не найдут свою любовь.

Любой, кто станет свидетелем таких страданий разбитого сердца Рака, сделает всё, чтобы ему стало лучше. Блестящая манипуляция!

Лев: Сама благообразность

Самое манипулятивное, что делает Лев, — это изображает из себя саму благообразность. Львы уверены в себе и честны, но иногда Эго заставляет их делать вещи, которые могут иметь негативные последствия для других.

Если Лев борется за победу — он может действовать и в ущерб окружающим. Однако обставит всё так, чтобы всё выглядело благообразно, и никто не обиделся.

Дева: Бывает пассивно-агрессивной

Рождённые под этим знаком довольно скрытные, когда дело доходит до их желаний и потребностей. Они молчат, они выглядят вполне довольными, но в душе — разворачивается настоящая буря.

Они предпочитают не говорить вслух о том, чего хотят, а лишь намекают и ненавязчиво подводят человека к мысли, что это он сам хочет этого же, и Девы — тут ни при чём. Это умно и эффективно, однако, немного подло.

Весы: Притворяются невинными

Когда Весы манипулируют, они ведут себя так, как будто не знают, как что-то сделать, или не обладают необходимыми навыками. Цель — чтобы кто-то другой сделал это за них. Для пущей убедительности они флиртуют, очаровывают и тд. Как правило, срабатывает идеально.

Если их уличить в манипуляции, ведут себя так, как будто понятия не имеют, о чём вы говорите.

Скорпион: Убеждает, что лучше сделать, как он хочет

Любимая манипуляция, к которой чаще всего прибегает Скорпион, — это убедить другого в том, что спорить с ним — себе дороже. Так что лучше сразу же уступить. Скорпион «мягко» намекает, что, если не сделаете так, как он хочет, навсегда потеряете его. Такое поведение — это самый настоящий абьюз.

Кроме того, если вы всё же будете настаивать на своём — представитель этого знака сделает так, чтобы все ваши секреты стали достоянием общественности.

Стрелец: Слишком мил

Самая манипулятивная вещь, которую делает Стрелец, — это притворяется уж слишком милым. Он настолько добр, услужлив и терпелив, что разглядеть за этой маской манипуляцию — не так и просто. Тем не менее такое поведение — чистейшей воды манипулятивный приём.

Они буквально бомбардируют вас заботой и вниманием, пока не получат то, что хотят. Ну как отказать такому «милашке»? Истинная доброта-это когда не ожидают ничего взамен, однако в случае со Стрельцом — за всё придётся платить.

Козерог: Заставляет людей чувствовать себя глупо

Козерог использует свои знания и умения как способ заставить кого-то делать то, что он хочет. Представитель этого знака медленно подводит вас к мысли, что недостаточно умны и нуждаетесь в его «чутком» руководстве. В итоге — вы следуете его плану.

Когда кто-то чувствует себя сильным и способным противостоять, представитель этого знака Зодиака подрывает его уверенность в себе и после этого — вовсю манипулирует.

Водолей: Исчезает, словно призрак

Рождённые под этим знаком, когда хотят добиться своего, попросту исчезают. И это довольно манипулятивно.

Они могут быть с вами на связи, писать и отвечать на сообщения, и вдруг — полная тишина. Это может продолжаться некоторое время, а затем, когда вы уже впадаете в отчаянье и готовы на всё, чтобы вернуть их, представители этого знака опять появляются как ни в чём не бывало. Возможно, вы даже не осознаёте, что вами манипулируют.

Рыбы: Отказываются брать на себя ответственность

Самая манипулятивная вещь, которую делают Рыбы, — это не берут на себя ответственность за собственные действия. Они никогда не виноваты в том, что что-то случилось или что кто-то расстроился. А что? Рыбы просто занимались своими делами и вообще ничего не заметили.

Иногда может показаться, что Рыбы избегают ответственности, потому что слишком творческие и особенные, однако это не так. На самом деле — вами искусно манипулируют.

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