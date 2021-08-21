Татьяна Черниговская: «Не играйте с мозгом, это опасно»

Татьяна Черниговская — доктор биологии и филологии, профессор СПбГУ. Одна из умнейших женщин нашего времени, которая на сложные темы умеет говорить просто и с юмором. Во время своих лекций Татьяна Черниговская часто подчеркивает, что мозг нужно заставлять работать. Если не давать мышцам нагрузку, они атрофируются, и с мозгом все происходит аналогично. Поэтому трудная работа для мозга — это лекарство. А иначе…

«Ты не можешь играть с землетрясениями, с цунами. Ты не можешь играть с мозгом, это не игрушка, это опасно. Поэтому люди должны представлять себе, что если они будут читать журнал «Лиза», жевать «Stimorol» круглые сутки, и «ведь я этого достойна» — шампуни читать, что на них написано на этикетке, и пятновыводители изучать, то пусть потом они не жалуются! У них будет другой мозг, у миллионов людей. Потому что мозг строится на основе двух основных вещей — это генетика, против которой ничего сделать не можешь, и то, что на нейронной сети пишется. Нейронная сеть строится во время жизни, и сейчас тоже, пока мы с вами разговариваем. Она строится каждую секунду, поэтому нельзя читать плохие тексты, нельзя слушать плохую музыку, нельзя есть плохую еду — это все одно и то же, потому что это попадает к вам и ничто никуда не высыпается. Мозг помнит все, мимо чего вы прошли, на что посмотрели, что унюхали и что услышали».

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