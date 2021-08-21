Буддийские уроки мудрости, которые помогают пережить трудные времена

Чтобы преодолеть все трудности, требуется нечто большее, чем добрая воля и соответствующий настрой, хотя они также очень важны. Как известно, у жизни нет сценария: никогда не знаешь, что произойдёт в следующую секунду. Противоречия, неудачи и неудовлетворённые желания — преследуют нас, отравляя жизнь и лишая радости. Как результат — невроз, который встречается чуть ли не у каждого второго в наше время. Один из симптомов — думать, что проблемы есть только у вас. Или, что ваши — уникальные и «неповторимые».

У буддистов — совершенно другой взгляд на проблемы. В отличие от жителей Запада, они не отрицают наличие проблем и не пытаются как можно скорее избавиться от них. Они относятся к ним иначе, потому такова философия буддизма.

Ситуации в жизни бывают разные. Например, одно дело, когда речь идёт о мобильном телефоне, который сломался как раз перед важной встречей, и другое — когда приходится переживать развод или смерть члена семьи. Однако буддисты считают, что обе ситуации — это возможность развить необходимые навыки, которые впоследствии помогут легче справляться с трудностями и горем.

Буддийские ценности, которые помогают пережить трудные времена:

1. Плывите по течению

Поступайте так всегда, особенно если течение — сильное. Самый мудрый и разумный способ противостоять трудным моментам в жизни — это не противостоять им. Люди зачастую тратят слишком много энергии, пытаясь избежать неизбежного. А ведь оно уже случилось. Зачем лишние движения? Что это изменит?

Принятие — важный шаг, когда дело доходит до решения проблемы. Однако вы также должны установить его пределы. Признайте, что вещи такие, какие они есть, даже если они не соответствуют вашим желаниям. Принятие удерживает нас от ненужных усилий и помогает увидеть перспективу — более реалистичную и позитивную.

2. Загляните в себя — это первый шаг в преодолении трудностей

Когда что-то случается, мы ищем «виноватых» вовне. Это могут быть другие люди, неблагоприятные обстоятельства и тд. Действительно, внешние факторы, находящиеся вне нашего контроля, безусловно влияют. Однако реакцию на произошедшее — выбираете и контролируете вы. Вы всегда можете что-то предпринять в любой ситуации, независимо от того, какой бы безвыходной она не казалась. Особенно — внутри себя.

Каждый раз, когда сталкиваетесь с трудностями, пытайтесь ответить на вопрос, что можете изменить в себе, чтобы избавиться от переживаний, которые отравляют и убивают вас. Важно: делайте это до того, как начнёте искать виновных или обвинять фортуну в том, что она в который раз предательски отвернулась от вас.

3. Каждая ошибка или потеря — это урок

Чтобы легче преодолевать трудные моменты, постарайтесь изменить своё отношение: перестаньте воспринимать их, как что-то нежелательное и требующее скорейшего искоренения. Всё как раз наоборот: когда нам легко и комфортно — мы не развиваемся и не растём.

А вот трудная ситуация — это вызов. Это возможность узнать о себе или о реальности что-то новое. Боль раскрывает новые грани нашей жизни, нашего внутреннего мира и тех, кто рядом. Вот почему вы должны научиться ценить это.

4. «Что будет, то будет» — одна из буддийских ценностей

Всё, что происходит, является результатом множества факторов, которые совпали неслучайно. Дело в том, что то, что должно произойти — всё равно произойдёт. Точно так же, как ни один успех не приходит без причины, так и трудности или потери не «падают с неба» просто так. Мир по большей части такой, каким он должен быть.

«Здесь и сейчас» — это результат того, что произошло вчера. Каждый факт и каждое человеческое существо являются плодами всего, что предшествовало их появлению. Следовательно, всё, что должно быть — будет. Будет — не меньше и не больше, а только то, что должно быть. Если смотреть на происходящее с этой точки зрения, то сможете легче принять произошедшее и понять, что можно изменить, а что — не в ваших силах.

5. Прямо здесь, прямо сейчас

Трудные ситуации-это возможность для перемен. Не исключено, что вы ошиблись, или приняли неверную точку зрения, или сделали то, что привело к возникновению проблемы, с которой столкнулись. А значит — перемены неизбежны.

Необходимо измениться — прямо здесь и прямо сейчас. Не ждите, пока буря пройдёт, и тогда вы что-то придумаете. Для того чтобы пережить её, следует измениться ещё до того, как что-либо предпримите. Чтобы справиться со штормом, вы должны мобилизовать свои ресурсы, когда он бушует, а не после него.

6. Еще одна из буддийских ценностей — научиться смеяться

Смех — лучшее лекарство от безнадежности и пессимизма. Смех спасает в моменты, когда кажется, что выхода нет и быть не может. Когда вам кажется, что уже больше не вынесете — смейтесь. Смейтесь и спасётесь! В такие минуты смех — это своего рода благословение.

Естественно, что смеяться, когда трудно и страшно, нелегко. А это значит, что вы должны искать свой путь к смеху. Смотреть и видеть жизнь во всех её проявлениях, порой — и трагикомических. Ведь грустное и смешное часто очень близко. Такова наша жизнь: смеёмся сквозь слёзы. Просто попытайтесь вспомнить, что заставляет вас улыбаться? Улыбнитесь раз, другой. И продолжайте идти в этом направлении. Рано или поздно — обязательно рассмеётесь.

7. Не будьте жертвой

Виктимизация — это самый лёгкий, а порой и приятный путь. Все тебя жалеют, ничего не надо решать или предпринимать… Позиция жертвы на первый взгляд сулит много преимуществ, но это не так. Отказ от ответственности за собственную жизнь и нежелание что-то менять — означает сдаться. Вот это — настоящее поражение. Позиция жертвы ничего не решает в долгосрочной перспективе и способствует лишь углублению проблем.

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Самое важное в приведенных выше буддийских ценностях для преодоления трудностей заключается в том, что они учат спокойствию, терпению, которые помогут вам мобилизовать все силы и идти дальше. Ведь рано или поздно всё плохое сменяется хорошим: за чёрной полосой непременно придёт белая. Важно достойно пройти через трудные времена, и в этом философия буддистов — незаменимый помощник.

Она поможет открыть в вас всё самое лучшее. Возможно, то, о чём вы даже не подозревали. Она поможет вам стать вырасти и стать лучшей копией себя.

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