6 знаков Зодиака с самым отвратительным характером

Вы человек действия и вам трудно совладать со своими эмоциями. В лучшие из дней ваш энтузиазм и восторг заразны, но если что-то выводит вас из себя, окружающим лучше спрятаться. Вы будете говорить первое, что пришло вам в голову, независимо от того, насколько это неприятно слышать.

Вы можете ощутить необходимость что-то сделать, чтобы выпустить пар: ударить кулаком по стене, или размахивать руками во время своей гневной реплики. Ваш гнев может быть непродолжительным, но короткие его вспышки несут в себе разрушительные последствия и даже несколько пугают, особенно тех, кто выступает объектом вашей агрессии.

Не зря о гневе Скорпиона слагают легенды. По своей натуре вы очень чувствительный, самоотверженный и загадочный человек. И хотя эти качества относятся к положительным эмоциям, они являются важными составляющими вашего характера. Вы умеете отлично скрывать свою злость, ожидая идеального момента для того, чтобы ее выпустить. Вы тщательно подбираете слова, но при этом стараетесь, чтобы они ранили в самое сердце.

Когда кто-то вас обижает, вы не реагируете на это мгновенно, потому что вам нужно время, чтобы заставить людей ждать ваш ответ. Как только вы соберетесь с мыслями, вы скажете и сделаете все возможное, чтобы причинить своим обидчикам такую же боль, какую они причинили вам.

Телец

Людей может удивить ваш отвратительный характер, и не сомневайтесь — они правы. Как правило, вы ведете себя спокойно и расслабленно, но когда кто-то начинает испытывать ваше терпение или играть у вас на нервах, он видит ту вашу сторону, о существовании которой ранее даже не подозревал. Вы терпеливые, но всему есть предел. И когда он достигается, вы будете твердо стоять на своем до самого конца.

Учитывая, что подобного поведения от вас никто не ожидает, это поставит ваших обидчиков в тупик. Вы днями, неделями и, возможно, даже месяцами обдумывали все, что собираетесь им сказать. И вам все равно, правы вы или нет, потому что никому не позволите собой помыкать и заставлять вас чувствовать себя неадекватными.

Лев

Вы родились под знаком Льва не просто так — он предполагает набор определенных положительных и отрицательных качеств. Вы довольно демонстративный человек и не боитесь устраивать сцены, что не очень хорошо, когда дело заходит о вашей злости. Вы уверены в себе, но быстро занимаете оборонительную позицию, если кто-то вас испытывает или пытается унизить.

Вас мало кто может напугать, но это не вовсе не означает, что вы не расстраиваетесь, если кто-то пытается затмить вас или ведет себя неуважительно. Учитывая, что вы живете ради драмы, вы не сдерживаете себя, когда хотите высказать кому-то свое отношение к сложившейся ситуации.

Дева

Несмотря на то, что по своей натуре вы довольно замкнутый человек, людям не стоит недооценивать ваш нрав. По большей части вы подходите к жизни методично, а ваши ожидания зачастую слишком высокие как для вас самих, так и для других людей. Чтобы вас разозлить не нужно долго стараться, но вы не выливаете на человека весь свой гнев, пока он не сядет вам на шею.

Вы терпеливы, но ваше терпение не вечно. Вы внимательны к деталям и когда наступает подходящий момент, вы уже знаете, как, не моргнув глазом, можно уничтожить человека. Точно так же вы можете с легкостью вычеркнуть человека из своей жизни без ненужных сцен. Просто каждый, кто перейдет вам дорогу, пожалеет, что расстроил вас.

Рак

Рак — это один из самых добросердечных знаков Зодиака. Но это не означает, что у вас тихий и мирный нрав. По своей натуре вы чрезвычайно чувствительный и эмоциональный человек, поэтому когда вы испытываете какое-то определенное чувство, оно полностью вас поглощает. Гнев здесь не исключение, и зачастую именно его вы чувствуете сильнее всего. По большей части это происходит, когда кто-то угрожает вашим близким — вы готовы умереть за любимого человека, и каждый, кто осмелится перейти ему дорогу, будет иметь дело с вами.

С другой стороны, если близкий человек причиняет вам боль, она невыносима, и вы даете ему это понять. Вы полны решимости заставить его чувствовать то же самое. А еще вы не позволите ему злиться на вас, потому что умеете манипулировать эмоциями, выставляя себя жертвой и лишая его права расстраиваться.

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