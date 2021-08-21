Как привести в чувство людей, которые вас не ценят

Довольно часто можно услышать, что чей-то труд не ценят по достоинству, редко благодарят за него или не замечают совсем.

И это проблема не тех, кто принимает чужой труд как должное, а как раз тех, кто «вкладывается по полной», а потом «остается не у дел».

Возмущенная мама рассказывает: «Представляете, они до такой степени привыкли, что я всегда хорошо готовлю, что поедят, отодвинут от себя грязные тарелки и бегут из-за стола».