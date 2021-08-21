Как привести в чувство людей, которые вас не ценят

Довольно часто можно услышать, что чей-то труд не ценят по достоинству, редко благодарят за него или не замечают совсем.
И это проблема не тех, кто принимает чужой труд как должное, а как раз тех, кто «вкладывается по полной», а потом «остается не у дел».
Возмущенная мама рассказывает: «Представляете, они до такой степени привыкли, что я всегда хорошо готовлю, что поедят, отодвинут от себя грязные тарелки и бегут из-за стола».
Обиженная бабушка делится наболевшим: «Они уезжали на два дня, я сидела с внуками, приехали, скачут с малышами, показывают, что им купили, кричат им , что соскучились. А мне — «Пока, мам».
Коллега жалуется: «Попросили срочно сделать объемную презентацию, со статистикой, сказали, что мое текущее задание передадут другому человеку. Я два дня пыхтела, сделала все, отнесла. А мне говорят — хорошо. Но как у вас дела с предыдущим заданием?»
Если вы заметили, что с вами происходит такое, — самый мудрый шаг в таком случае — ретироваться.
Ретироваться означает отступить, уйти, удалиться. Сделаться незаметным, довести ситуацию до абсурда.
В первом случае — оставить грязные тарелки на столе и преспокойненько уйти в парикмахерскую.
Во втором — молча надеть туфли и тихо прикрыть за собой дверь, не оставаясь выслушивать радостные впечатления детей за чашкой чая.
В третьем — перестать давать бесплатные консультации, выполнять строго свои обязанности и не отвечать на телефонные звонки с работы, если вы в отпуске.
Главное — «ретироваться», отключиться, уйти в другую, свою, более интересную на данный момент реальность. Ведь есть то, что вы отложили до лучших времен, но хотели сделать очень давно. Сделайте это как вознаграждение самому себе. Поступите с собой так, как хотели бы, чтобы с вами поступили другие. Покажите себе, что уж вы-то сами себя цените.
И на какое-то время «пропадите с радаров».
Во время вашего тайм-аута все главное как раз и произойдет.
Домочадцы поймут, что обед был вкусным. Внуки обернутся и скажут: «А где бабушка?» На работе поймут, что без вас справляться гораздо сложнее.
Обычно люди быстро «приходят в чувство» и начинают считаться с тем, от кого им идет благо. Ведь они начинают понимать, что могут этого блага лишиться.
Но если этого не произойдет, и людям так и будет все равно, если они про вас и не вспомнят — то можно просто сделать конкретные выводы.
Нужно ли по будням готовить «первое-второе-третье», или достаточно просто оставить на столе записку «Макароны в холодильнике». Может быть, и не стоит сидеть с внуками по выходным, а придумать что-то интересное для себя. А такую работу, где договоренности существуют в одностороннем порядке, поменять на другую.