Древний город Ольянтайтамбо

Огромные каменные стены и ступени подпирают мохнатые белоснежные облака в Ольянтайтамбо. Своей грандиозностью они напоминают стены Саксауаман. Ольянтайтамбо находится в 60 км северо-западнее от города Куско. Название этого небольшого поселения с «большими» достопримечательностями с местного наречия Квечуа переводится, как «кладовая моего Бога». Охраняет покой каменных строений священная долина Урубамба.

Удивительная ценность архитектурных сокровищ Ольянтайтамбо состоит в том, что на примере изменения стиля и качества строительства, заметна и расовая градация древних «архитекторов». Начинали «стройку», судя по гигантским строительным блокам на вершине горы, великаны-лемурийцы, а затем продолжили грандиозный проект уже ремесленники пониже. Стены великанских зданий легли в основу первого, верхнего яруся террас, а все остальные построены из мелкого булыжника.

Рядом с развалинами Ольянтайтамбо также находятся карликовые постройки в виде террас. Такие же террасы есть и в соседних долинах в нескольких километрах от Ольянтайтамбо, например, в историческом заповеднике Мачу-Пикчу. Ллактапата, Винайвайна, Фуйупатамарка, Саякмарка.