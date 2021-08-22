Древний город Ольянтайтамбо

Огромные каменные стены и ступени подпирают мохнатые белоснежные облака в Ольянтайтамбо. Своей грандиозностью они напоминают стены Саксауаман. Ольянтайтамбо находится в 60 км северо-западнее от города Куско. Название этого небольшого поселения с «большими» достопримечательностями с местного наречия Квечуа переводится, как «кладовая моего Бога». Охраняет покой каменных строений священная долина Урубамба.
Удивительная ценность архитектурных сокровищ Ольянтайтамбо состоит в том, что на примере изменения стиля и качества строительства, заметна и расовая градация древних «архитекторов». Начинали «стройку», судя по гигантским строительным блокам на вершине горы, великаны-лемурийцы, а затем продолжили грандиозный проект уже ремесленники пониже. Стены великанских зданий легли в основу первого, верхнего яруся террас, а все остальные построены из мелкого булыжника.
Рядом с развалинами Ольянтайтамбо также находятся карликовые постройки в виде террас. Такие же террасы есть и в соседних долинах в нескольких километрах от Ольянтайтамбо, например, в историческом заповеднике Мачу-Пикчу. Ллактапата, Винайвайна, Фуйупатамарка, Саякмарка.
Ольянтайтамбо — город и археологический комплекс на юге центральной части Перу. расположенный на высоте 2792 м над уровнем моря в Священной долине Инков. в 63 км к северо-западу от Куско.
Мегалиты Ольянтайтамбо.Public Domain
Точная дата основания города не известна, но точно известно, что в середине 15-го века, девятый правитель инков Пачакути завоевал и разрушил оказавший ему сопротивление Ольянтайтамбо. А на месте разрушенного поселения по его распоряжению был построен новый город, с церемониальным центром на холме, террасами и системой водоснабжения.
Часть жилых построек того периода, а также храмы и террасы сохранились в Ольянтайтамбо и по сей день, до сих пор действует и древняя система водоснабжения.
Но всё же планировка города с частью зданий подверглись изменениям в результате более позднего строительства. К примеру, оригинальная инкская эспланада в южной части города была превращена в площадь Пласа-де-Армас (Plaza de Armas), окружённую ныне зданиями колониального и республиканского периодов, а старая площадь в центре города вообще исчезла, поскольку на её месте появилось несколько зданий.
Ольянтайтамбо.onlyadayaway.com
Ольянтаитамбо разделён небольшой речкой Патаканчи на 2 части: основное жилое поселение находится на левом берегу, а главные археологические достопримечательности, такие как старый район Аракама с площадью Маньяраки и Храмовый холм с террасами, храмом Солнца, Купальнями принцессы и многими другими древними постройками, в том числе так и недостроенными – на правом.
На окружающих город крутых склонах гор располагаются многочисленные сельскохозяйственные терассы и инкские зернохранилища, специально построенные на большой высоте, чтобы благодаря ветрам и более низким температурам, продукты и зерно лучше сохранялись. Здесь же в скалах можно увидеть высеченное в горной породе лицо верховного бога-творца андских народов – Виракочу.
В настоящее время Ольянтаитамбо является важным туристическим центром и отправной точкой для легендарного пешего маршрута – Тропа Инков, а также одним из немногих городов эпохи Империи Инков, где непрерывно с 15 века по сей день живут люди.
Ольянтайтамбо — этот исторический комплекс расположенный в Секретной долине, был важным сельскохозяйственным, административным, религиозным и военным центром Тиуантинсуйо. Жилые районы отличаются необычным архитектурным стилем. Огромные многогранные стены и трапециидальные двери местных храмов и дворцов поражают воображение даже современных архитекторов.
Крепость была построена мятежным генералом Ольянтаем, выступившим против воли Верховного Инки Пачакутека. Генерал и дочь Инки любили друг друга, но Пачакутек был категорически против их свадьбы. Ольянтай с дочерью великого владыки долгое время скрывались в этой цитадели. По мотивам этих событий было написано эпическое произведение «Ольянта», удивительным образом дошедшее до наших дней.