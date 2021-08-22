Помогая другому человеку, мы меняем его судьбу

Помогать, безусловно, нужно и важно. Но тогда, когда об этом просят…

Есть такая притча. Человек увидел улитку на середине дороги, взял её бережно и перенес к обочине. Он ее пожалел — вдруг кто-то переедет это бедное существо. А улитке надо было в другую сторону! Она полдня до этого места ползла…

Вот и мы так часто в жизни. Кидаемся помогать человеку, когда нас об этом не просят.

Когда-то очень давно у меня была знакомая — пожилая женщина, инвалид, которую я изредка навещала и помогала ей в каких-то мелочах. А мне хотелось помочь «по-крупному» — что-то серьёзное для неё сделать, чтобы облегчить ей жизнь. И я придумала отремонтировать ей кухню. У неё кухонька старенькая была: краска вся пооблезла и потолок потемнел. Я предлагала-предлагала, а она ни в какую. Тогда я просто накупила краски, притащила к ней и сказала: «Все, будем красить!».

А она — обиделась. Почти плача, ответила: «Не нужно мне, не хочу! Забирай свою краску и уноси отсюда». И к стене отвернулась.

Не солоно хлебавши, ушла я из её дома с этими банками в руках. Потащила в магазин сдавать. А потом вернулась к ней и попросила прощения. Я все тогда как-то сразу поняла.

Человек живёт так, как он живёт, как он сам свою жизнь организовал. И, если он не просит помощи, значит, его все устраивает, даже если он жалуется без конца. Жалуются-то многие, но далеко не все из них в помощи нуждаются. Чужая помощь — это всегда, хотя бы, маленькие, но перемены для человека. А ему они не нужны — он просто не созрел для них. Ему нужно только то, что у него есть.

И это его жизнь — никто не имеет права судить-рядить да вносить в эту жизнь свои «коррективы». Он должен прожить и пережить то, что должен, что ему положено, что ему нужно — для его судьбы, для её развития, для самого себя. Откуда нам со стороны знать, что именно человеку для этого необходимо?

Я, вроде, из самых лучших побуждений хотела помочь, я же не о себе думала. Но по факту-то все равно получается: за чужой счёт хотела «плюсик к карме» добавить, хоть и не держала это в голове. И ещё я поняла, что моей знакомой было бы морально тяжело такую помощь принять, поскольку была она, ко всему прочему, человеком скромным и независимым. Она бы чувствовала себя очень обязанной, и это, конечно, её бы здорово тяготило.

Человеку нужно пройти тот путь, который у него сложился к этому моменту жизни. Со всеми трудностями и проблемами. Может, это его испытания от судьбы, с которыми он должен самостоятельно справиться. И тогда его ждёт большая награда в будущем. Может, он заслужил эти трудности — какими-то неблаговидными поступками в прошлом и ему надо, например, искупить свою вину. Может, именно эти трудности помогут ему стать мудрее, сильнее, добрее или — что-то принять в себе, наконец. Получить какой-то важный и нужный жизненный опыт. Все развивается в жизни так, как и должно развиваться. Как предопределено предыдущими событиями и собственными поступками в прошлом.

Помогая человеку, мы меняем его судьбу. В большом или малом, но меняем, и внешне это порой не очень заметно. Если он просил нас об этой помощи — значит, он готов к этим переменам, созрел для них и ему чуть-чуть не хватает сил, чтобы дойти до этих перемен. В этом случае мы делаем благое дело — и для человека, и для себя. Если же об этой помощи нас не просили, а мы все равно вмешались — мы невольно навредили этим и человеку, и себе.

Помогать другим людям обязательно нужно. Это одно из базовых условий нашего существования, нашего общего выживания в этом мире. Но только тогда, когда нас об этом просят, когда человек сам принял такое решение. Когда это его выбор — принять чью-то помощь.

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