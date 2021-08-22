Какие вещи исчезли, благодаря интернету

Британская газета Daily Telegraph опубликовала список «вещей, которые за последние годы убил распространившийся повсеместно Интернет».

1. Вежливый спор

Анонимность интернет-пользователей, как оказалось, страшная вещь. Благодяря ей градус спора на форумах, в чатах и комментариях не опускается ниже той отметки, где люди могут допускать, что человека, не согласного с тобой, можно оставить в живых.

2. Прослушивание музыкального альбома от начала до конца

Зачем слушать занудные 11 песен на пластинке только ради того, чтобы добраться до идущего 12-м хита. Можно сразу скачать хит!

3. Репутация и политическое будущее

Если политик имел неосторожность ляпнуть глупость, у него нет шансов это скрыть. Сара Пейлин, например, сказала несколько неосторожных фраз и поставила на своей карьере крест.

4. Пунктуальность

Приходить на встречу вовремя? Зачем, ведь всегда можно отправить сообщение, что задерживаешься.

5. Волнующий опыт первой покупки журнала для взрослых

Теперь, чтобы приобщиться к тайнам взрослой жизни, подросткам уже нет нужды робеть перед киоском. С одной стороны, хорошо, а с другой — и вспомнить нечего.

6. Телефонные справочники

Вам нужно узнать, как позвонить в паспортный стол? «Яндекс» и «Гугл» давно похоронили толстые книги с быстро устаревающими номерами.

7. Миф о разумности котов

Гордые животные стали мишенью: в Интернете куча картинок с унижающими их достоинство подписями.

8. Часы

Теперь часы нужны только любителям похвастаться своим благосостоянием. Остальные узнают время с помощью компьютера, мобильника и еще ста устройств с таймером.

9. Музыкальные магазины

Отдать 1000 рублей за новый альбом известного исполнителя или бесплатно скачать его у интернет-пиратов? Выбор вроде бы очевиден, да?

10. Бумажные письма

Еще чуть-чуть, и электронная почта окончательно добьет традиционную даже в самых отдаленных уголках России. Почтальоны окончательно превратятся в разносчиков пенсии.

11. Хорошая память

Запоминать даты и очередность президентов и царей с появлением «Википедии» перестало быть однозначным достоинством. Минута за компьютером, и вы знаете о Бородинском сражении даже больше, чем его участники.

12. Свободное время

Свободное время стало синонимом времени, проведенного в Интернете. Ну а куда его еще тратить? В окно смотреть?

13. Фотоальбомы и слайды

Facebook и «ВКонтакте» давно заменили семейные альбомы. Так фотки из Египта и друзьям показывать удобнее, и места в доме они не занимают.

14. Совместный просмотр телепередач

Времена, когда во время показа очередной серии «Места встречи изменить нельзя» пустели улицы, уже не вернутся. Сейчас в Интернете можно любую телепрограмму посмотреть в любое время.

15. Энциклопедии

Похоронены рядом с телефонными справочниками.

16. Запоздалые новости о футбольных матчах

Онлайн-трансляции вовсю спорят с телевидением: не только счет, но и ход матча можно узнать в любой момент.

17. Слухи

«Словно мухи тут и там» слухи больше не ходят по домам. Для них созданы специальные сайты, где слухи собирают, множат, а иногда и опровергают.

18. Красивые телефонные номера

Вы помните еще это время, когда считалось престижным иметь номер мобильника с четырьмя семерками? А сколько номеров у вас в голове сейчас, не считая своего? Один раз забив номер в телефонную книгу мобильного телефона, мы уже больше никогда его и не видим. Где уж тут красоту оценить.

19. Уважение к врачам и другим профессионалам

К врачам на прием люди, конечно, еще ходят, но перед этим обычно хорошенько прошерстят онлайн-консультации, медицинские форумы и архивы сайтов о здоровье. И в больницу являются уже с собственным диагнозом и скептицизмом по поводу квалификации доктора.

20. Загадочные иностранные языки

Текст на непонятном языке уже никого не пугает. Онлайн-переводчики хоть и выдают еще не вполне пушкинский текст, но смысл перетолмачивают вполне отчетливо.

21. Тайна частной жизни

Пользователи социальных сетей сами вываливают на своих страничках больше информации о себе, чем могли бы собрать про них ФСБ и ЦРУ, вместе взятые.

22. Репутация Чака Норриса

Список шуток про Чака Норриса разбух уже за тысячу пунктов. Понятно, что ничего подобного с ним не происходило, но как в это поверить всерьез.

23. Игры с карандашом и бумагой

Морской бой, крестики-нолики, виселица и прочие милые развлечения на скучных школьных уроках тоже перекочевали в Интернет и телефон. Хочешь — с компьютером бейся, хочешь — с живым человеком на другом краю света.

24. Традиционные СМИ

Интернет-версия сегодня есть у любой уважающей себя газеты. А у очень хорошей газеты на сайте можно найти массу всего интересного, что в бумажную версию просто не поместилось.

25. Концентрация

Можно ли дописать до конца текст, ни разу не слазив на новостной сайт и не проверив почту? В том-то и проблема, работать в Интернете и не отвлекаться — это надо иметь волю легендарного Овода.

26. Географические знания

С помощью системы GPS, распространенной повсеместно — от автомобилей до смартфонов, позволяющей узнать путь от А до Б, знания географии теперь не является ценным навыком.

27. Неоткрытые таланты

«Приехал из глубинки, долго обивал пороги, через десять лет его заметили, но было уже поздно». Сегодня путь гения наверх гораздо короче. Достаточно выложить свою песню на Youtube, и назавтра ты знаменит. Пример Петра Налича подтверждает это на сто процентов.

28. Волнение перед встречей выпускников

Какой смысл готовиться к встрече выпускников да и вообще идти туда, если всех, кого хотел, ты уже нашел в «Одноклассниках», много раз выпил с одними и пару раз воскресил эмоции школьной любви с другими.

29. Пасьянс «Косынка»

Да, раньше от нечего делать приходилось раскладывать эти глупые карты. Теперь о них кто-нибудь вспоминает, если только отключен Интернет, ведь в Сети игр куда больше.

30. Толпы у букмекеров во время крупных состязаний

Чтобы сделать ставку на матч «Челси» — «Арсенал», никуда идти уже не надо. Три клика на специальном сайте — и останется ли твоя квартира в твоей собственности, теперь зависит от исхода матча.

31. Ваши завтрак, обед и ужин

Есть свой бутерброд намного интереснее, просматривая сайт о загадках мира, не так ли?

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