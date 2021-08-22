Ничто не заканчивается, все меняется

Этот универсальный закон впервые описал ученый Антуан Лавуазье: «Материя не создается и не разрушается, она просто трансформируется». Но срабатывает ли базовый принцип химии и с нематериальными вещами вроде чувств, эмоций и мыслей?

Больше всего этот вопрос волнует нас в сложных ситуациях вроде утраты близкого человека или разрыва отношений.

Примеров можно назвать много: мы расстаемся, хотя были к этому не готовы; любимый человек умирает, и мы чувствуем острую необходимость снова его увидеть; кто-то близкий нашему сердцу внезапно исчезает из нашей жизни…

Можем ли мы с уверенностью сказать, что когда что-то заканчивается, то это навсегда? Ставит ли смерть или большое расстояние большую жирную точку?

Каждый из нас знает, что у вещей, у которых есть начало, обязательно должен быть конец. Мы постоянно говорим «прощай», начинаем новые главы в жизни и оказываемся в новых ситуациях, которые заставляют нас оставить в прошлом все, что было раньше.

Рождаясь на свет, мы говорим «прощай» теплой и комфортной утробе матери. Мы говорим «прощай» времени, когда нам не нужно было ничего делать для удовлетворения своих базовых потребностей. С этого самого момента начинается наш бесконечный цикл начала и конца.

Когда мы идем в школу, мы прощаемся с жизнью, проведенной дома с матерью. Прощаемся с детством, чтобы вступить в подростковый возраст. Прощаемся с подростковой жизнью, чтобы стать взрослыми. В конечном счете мы начинаем готовиться к тому, чтобы сказать «прощай» жизни.

Мы проживаем множество «окончаний», которые медленно но уверенно отмечают этапы нашей жизни.

Мы меняем школы и говорим «прощай» уже налаженным знакомствам и ожиданиям, занимавшим все наши мысли. Мы переезжаем на новое место и видим, что здесь все иначе. Старая жизнь заканчивается, давая начало новой. Мы находим новую работу, живем в другой стране или просто замечаем, что все рано или поздно заканчивается.

Мы сталкиваемся с окончаниями всю свою жизнь, но даже не осознаем этого.

Концовки, которые по-настоящему нас трогают, заставляют посмотреть в глаза вечности и бесконечности. Они заставляют задуматься о понятиях «навсегда» и «больше никогда». Но взгляд, устремленный в никуда, может оказаться довольно шокирующим и неприятным опытом.

Если любимый человек умирает или кто-то близкий просто исчезает из нашей жизни без каких-либо объяснений, мы начинаем страдать из-за осознания, что больше никогда их не увидим. Мы страдаем, зная, что этот человек больше никогда не будет стоять перед нами, а некогда существовавшая между нами связь будет разорвана. Мы понимаем все это, но продолжаем любить ушедшего человека, чувствуя необходимость снова увидеться с ним. В этом и заключается вся драматичность: связь разорвана, но чувства остаются. И хотя физически этого человека больше нет рядом, его влияние на нас никуда не девается.

Нам не хочется отпускать того, кого мы любим. Мы просто не можем забыть его. Не можем перестать скучать по тому, что вид и голос этого человека вызывал у нас ощущение безопасности, счастья и умиротворения.

Даже если наши отношения с ушедшим были далеко не наилучшими, его присутствие все равно давало нам ощущение порядка во вселенной. А теперь, когда этого человека нет, перед нами расстилается темная бездна, в которую не хочется заглядывать.

Все, что имеет начало, имеет и конец. В свою очередь, любой конец приводит к новому началу, но уже на другом уровне. Это прослеживается не только в мире физики или химии, но и в мире людей. Ни одна из глубоких реалий, в которых мы жили, не исчезнут. И ни одно из испытываемых нами глубоких чувств никогда не погаснет.

После утраты нас одолевают непростые ощущения пустоты и одиночества. Однако со временем на месте, некогда заполненном любовью, но затем ставшем пустым, появится цветущий сад из прекрасных воспоминаний, которые всегда будут согревать нам душу.

Мы всегда будет скучать по этому человеку, но в этом саду также появится и глубокое чувство признательности, которое поможет нам еще больше ценить собственную жизнь.

Так или иначе, но те, кто нас покинул, останутся с нами навсегда. Даже если мы больше не будем о них думать, то, что их потеря пробудила в наших сердцах, позволит нам быть такими, какие мы есть. Это помогло нам продолжить жить дальше и определить, кто мы на самом деле.

Боль же останется с нами только в том случае, если мы не сможем полностью принять все жизненные концовки, неподвластные нашему контролю. Аналогично, нам необходимо принять и все новые начала, которые не могут быть и не будут повторениями прошлого.

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