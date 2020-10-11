Зачем глобалисты искали ДНК нефилимов?

6 октября 2020 года президент США Дональд Трамп сообщил журналистам, что распорядился рассекретить все материалы о скандале с электронной почтой Хиллари Клинтон – бывшего госсекретаря и кандидата в президенты Соединенных Штатов на выборах 2016 года.
«Я санкционировал полное рассекречивание всех документов, относящихся к одному из величайших политических преступлений в американской истории — российской мистификации. Это также касается скандала с электронной почтой Хиллари Клинтон. Никаких сокращений!» — написал Трамп на своей странице в Twitter.
Как всегда и обычно бывает у Трампа – слово не разошлось с делом и переписка госпожи Клинтон была выложена в сеть, за небольшим исключением документов, касающихся национальной безопасности. Естественно, американцы ринулись всё это читать и, на 470 странице документа нашли письмо следующего содержания:
Запрос документов, касающихся камеры воскрешения Гильгамеша, местонахождения его тела и местонахождения погребенных нефилимов.
На протяжении многих лет и в интернете, и в прессе, появлялось много сообщений от разного рода инсайдеров, которые утверждали, что глобалисты и представители разного рода темных оккультных обществ проводят какие-то камлания с артефактами Египта и Месопотамии.
Одним из очевидных примеров таких камланий является так называемый “мавзолей Ленина”, который сделан точно по образу и подобию зиккуратов Древнего Вавилона и пирамид Центральной Америки:
Как давно предполагали конспирологи, подобные практики распространены по всему миру, причем, если в начале прошлого века это была просто древняя магия, то ближе к концу XX века магия превратилась в техномагию.
Вавилонский царь Гильгамеш, который упоминается в письме, был не просто царем, а каким-то клоном, созданным инопланетянами. Хотя язык вавилонских текстов довольно расплывчатый и, как многие раньше думали, аллегорический, на самом деле в жизнеописании Гильгамеша подробно рассказывается, как “боги” слепили в клонотанке необычного ребеночка, как приглядывали за ним в детстве, после чего взяли в “небесный железный город”, где и научили премудростям. Туда же отправили детишек вавилонских элит, которые после завершения обучения стали родоначальниками кланов жрецов. И знали эти жрецы довольно много.
Например, Каббалу евреи вынесли из Вавилона, а так называемая “китайская медицина” и “китайская астрономия” – это тоже небольшие осколки знаний вавилонян. Даже китайская письменность – это модифицированная за столетия вавилонская клинопись. И ничего из перечисленного, то есть ни Каббалу, ни китайскую медицину современные адепты не могут ни понять, ни как-то научно объяснить, хотя это всего лишь тени того, что знали и умели вавилонские жрецы.
Однако, с появлением на игровом поле “марсиан”, что произошло не позднее Розуэлла, какая-то часть американских, а потом и глобальных элит как-то приобщилась к знаниям и технологиям, которым “марсиане” или их коллеги обучили Гильгамеша. Постепенно часть этих технологий стала входить в широкие массы, но входят они с очень большим запозданием – с задержкой на 30 и более лет. Например клонирование человека, как рассказывают инсайдеры, было освоено уже в середине 1970-х (вторая минута видео):