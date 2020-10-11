Зачем глобалисты искали ДНК нефилимов?

6 октября 2020 года президент США Дональд Трамп сообщил журналистам, что распорядился рассекретить все материалы о скандале с электронной почтой Хиллари Клинтон – бывшего госсекретаря и кандидата в президенты Соединенных Штатов на выборах 2016 года.

«Я санкционировал полное рассекречивание всех документов, относящихся к одному из величайших политических преступлений в американской истории — российской мистификации. Это также касается скандала с электронной почтой Хиллари Клинтон. Никаких сокращений!» — написал Трамп на своей странице в Twitter.

Как всегда и обычно бывает у Трампа – слово не разошлось с делом и переписка госпожи Клинтон была выложена в сеть, за небольшим исключением документов, касающихся национальной безопасности. Естественно, американцы ринулись всё это читать и, на 470 странице документа нашли письмо следующего содержания: