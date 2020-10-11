Что нужно ждать после появления в небе черепа?

Каждый год, в канун 1-го ноября, когда нормальные люди, следуя национальной традиции, закупают напитки, чтобы через пару месяцев было с чем пойти в баню, тёмные индейские парни в Мексике празднуют так называемый Day of the Lifeless – День Мертвецов или как-то так.

В баньку мы на Новый Год, как и все нормальные люди, не раз ходили, но в Мексике бывать не довелось и в Дне Мертвецов мы участия не принимали как-то ни разу. В Википедии про этот светлый праздник тоже ничего не написано, но, очевидно, это какая-то местная вариация El Día de Muertos, который в те же дни празднуют в благословенном Гондурасе и других соседних странах.

И вот, в 2020-м году так совпало, что накануне Дня Мертвецов в Мексике стал извергаться вулкан Попокатепетль и в ходе извержения он выбросил облако пепла, как-то сильно напоминающее не просто человеческий череп, а череп в окружении своеобразных гирлянд, который является как бы символом Дня Мертвецов: