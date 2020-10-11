Что нужно ждать после появления в небе черепа?

Каждый год, в канун 1-го ноября, когда нормальные люди, следуя национальной традиции, закупают напитки, чтобы через пару месяцев было с чем пойти в баню, тёмные индейские парни в Мексике празднуют так называемый Day of the Lifeless – День Мертвецов или как-то так.
В баньку мы на Новый Год, как и все нормальные люди, не раз ходили, но в Мексике бывать не довелось и в Дне Мертвецов мы участия не принимали как-то ни разу. В Википедии про этот светлый праздник тоже ничего не написано, но, очевидно, это какая-то местная вариация El Día de Muertos, который в те же дни празднуют в благословенном Гондурасе и других соседних странах.
И вот, в 2020-м году так совпало, что накануне Дня Мертвецов в Мексике стал извергаться вулкан Попокатепетль и в ходе извержения он выбросил облако пепла, как-то сильно напоминающее не просто человеческий череп, а череп в окружении своеобразных гирлянд, который является как бы символом Дня Мертвецов:
История на предмет происхождения логотипа Дня Мертвецов отсутствует и никаких упоминаний в хрониках на этот счет не сохранилось. Тем не менее, шляпка на голове черепа сильно похожа как-то или на облако вулканического дыма, или на ядерный гриб, поэтому вполне может быть, что корни праздника растут оттуда. То есть лет 500 назад в Мексику прилетело 50 или более мегатонн, после чего выжившие стали в этот день бить в колокол и водить хороводы. Поэтому, в свете этого подозрения наиболее просветленные мексиканцы сейчас напряглись ибо узрели в этом всём дурной знак, который что-то предвещает. И мы не можем с ними не согласиться.
Ураган Дельта, о котором трещит сейчас вся пресса США, вид из космоса:
Австралия, Иден Вэлли, 30 сентября:
Облака довольно часто ведут себя очень странно и приобретают самую необычную форму:
Examples of a Brocken Spectre, a phenomenon where a person’s giant shadow appears magnified onto clouds miles away. The shadow from the sun behind the person creates a halo, giving it an angelic appearance. This mostly occurs on any Misty mountainsides or cloud banks. pic.twitter.com/ZCKD0cMZTg— •𝕮𝖎𝖈𝖆𝖉𝖆• (@CicadaAkademy) October 3, 2020
There exists a rare weather phenomenon called Morning Glory. Morning clouds are rotating clouds resembling a tube, which form parallel to the ground. pic.twitter.com/CgxuCfDohi— A Matter Of Fact (@MatterOfFacts_) October 10, 2020
Иногда в облаках скрываются какие-то пепелацы, и тогда они становятся круглыми или квадратными, как было накануне в Японии:
Однако, облака в форме черепов – это уже некоторый перебор и на одну игру воображения здесь все не списать. Поэтому и скорее всего появление в небесах Веселого Роджера с такой плотностью несет какой-то недобрый знак и что-то предвещает в местах, где его наблюдают, так что следим за развитием событий.