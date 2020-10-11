Нам снова стоит приготовиться «залечь на дно»: как морально пережить осень и зиму

Советник Белого Дома доктор Энтони Фаучи заявил, что следует приготовиться к осени и зиме, ведь коронавирус начинает набирать обороты. Во время своего выступления в Гарвардской медицинской школе Фаучи сказал: «Мы должны залечь на дно и пережить эти осень и зиму, потому что они будут непростые».

Это означает, что стресс, вызванный распространением коронавируса, бесконечные скучные дни, часы видеочатов и доставка еды на дом снова станут частью реальности. Плюс добавьте сюда склонность людей к зимнему пессимизму и безрадостную мысль о том, что мы снова окажемся взаперти дома.

Но есть вещи, которые могут повлиять на восприятие этой ситуации. Так, клинический психолог Джефф Гардере утверждает: «Вместо того, чтобы относиться ко всему этому со страхом, трепетом и ужасом, лучше как следует подготовиться».