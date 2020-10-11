Нам снова стоит приготовиться «залечь на дно»: как морально пережить осень и зиму

Советник Белого Дома доктор Энтони Фаучи заявил, что следует приготовиться к осени и зиме, ведь коронавирус начинает набирать обороты. Во время своего выступления в Гарвардской медицинской школе Фаучи сказал: «Мы должны залечь на дно и пережить эти осень и зиму, потому что они будут непростые».
Это означает, что стресс, вызванный распространением коронавируса, бесконечные скучные дни, часы видеочатов и доставка еды на дом снова станут частью реальности. Плюс добавьте сюда склонность людей к зимнему пессимизму и безрадостную мысль о том, что мы снова окажемся взаперти дома.
Но есть вещи, которые могут повлиять на восприятие этой ситуации. Так, клинический психолог Джефф Гардере утверждает: «Вместо того, чтобы относиться ко всему этому со страхом, трепетом и ужасом, лучше как следует подготовиться».
Ниже представлены несколько реальных советов, которые помогут вам сохранить позитивное настроение во время нового витка пандемии:
Просыпайтесь в привычное для вас время
Просыпаться, когда на улице еще темно, очень неприятно, однако увеличение продолжительности сна, по словам Гардере, не улучшит ваше настроение. Очень важно придерживаться привычного режима сна, даже если вы по-прежнему работаете из дома и у вас нет нужды добираться в офис общественным транспортом.
По словам руководителя программы по изучению проблемы бессонницы Медицинской школы Стэнфордского университета (SHIP) Рейчел Манбер, более позднее пробуждение и дневной сон могут нарушить весь ваш график сна. Она сказала: «Это негативно скажется на работе ваших биологических часов, регулирующих периоды сна/бодрствования и, следовательно, приведет к развитию бессонницы».
А хороший ночной сон может помочь вам справиться со стрессовыми факторами и наладить оптимальную работу иммунной системы.
Добавьте немного света
Утром первым делом включите свет. Он подаст вашему мозгу сигнал о том, что пришло время просыпаться. Кроме того, недостаток естественного освещения в холодную пору является одной из главных причин сезонного недомогания – типа депрессии, имеющего место каждый год в осенне-зимний период.
Искусственный свет лампы оказывает такое же положительное влияние на психику, как и солнечный. Под воздействием света активируется выработка нейромедиатора серотонина, регулирующего настроение человека. Избавиться от симптомов сезонного недомогания и ощутить прилив сил вам поможет всего 20-30 минут, проведенных утром возле терапевтической лампы (между вашим лицом и источником света должно быть расстояние в 40-60 сантиметров). Эта лампа светит ярче стандартной лампы накаливания.
Найдите способ чаще выходить на свежий воздух
Мероприятия снаружи безопаснее, чем те, что проходят внутри помещений. Все дело в потоке свежего воздуха и возможности соблюдать социальную дистанцию. Тем, кто живет в более холодных регионах, советуем запастись теплой одеждой. Гардере говорит: «Получайте удовольствие от зимы».
Подготовьте свой дом
Поскольку вы собираетесь проводить дома больше времени, чем обычно, очень важно сделать перестановку, которая будет больше соответствовать вашим потребностям. Например, купите компьютерный стол для оборудования удаленного рабочего места. Или повесьте на стены фотографии и изображения, которые помогают вам расслабиться, вроде снежного пейзажа или пляжа.
Если же вам нужны более весомые основания для изменения интерьера, то вот вам научный факт: в ходе исследований было доказано, что если в доме человека царит порядок, он становится менее подверженным стрессу и более сосредоточенным одновременно.
Занимайтесь физическими упражнениями – нет, правда
Гардере говорит, что каждое утро занимается на велотренажере, поскольку это способствует выбросу нейромедиаторов серотонина, дофамина и эндорфинов, напрямую влияющих на настроение и внимательность человека.
Найдите для себя тот тип упражнений, который будет приносить вам удовольствие и которыми вы можете заниматься как дома, так и вне его. К примеру, Гардере предлагает быструю ходьбу с друзьями или небольшую прогулку во время перерыва в работе.
Найдите себе увлечение
Гардере считает, что зимой проще всего найти себе хобби или какое-то увлекательное занятие. Согласно результатам исследований, выпечка, решение кроссвордов и прочие увлечения помогают человеку снять стресс, сосредоточиться и уменьшают риск эмоционального выгорания. А если вы видите, что некогда любимые хобби или занятия больше не приносят вам удовольствия, или вы чувствуете себя изолированными от других людей, возможно, вам стоит пообщаться с психотерапевтом или психологом.