В Калифорнии началось нашествие эльфов?

Speaking of sky productions. Wtf is this? pic.twitter.com/gB3cz9y59Y— Mr. Wick (@SoonMrWick) October 7, 2020

Обычно разного рода аномалии имеют дело с одним явлением, но здесь как-то получилось три в одном: перед камерой видеонаблюдения летают какие-то плазмоиды, на улице грохот (местное время 3 часа утра), а на горизонте синие вспышки. Естественно, люди теперь недоумевают на предмет “что это было?”.

В обсуждении ролика высказываются самые разные предположения, начиная от взрыва трансформатора, заканчивая нашествием эльфов.

За эльфов мы, конечно, не знаем, но на проблемы с электричеством это мало похоже – вокруг светятся окна и фонари, ничего не мигает, хотя всё получает питание от одного трансформатора. Поэтому с электричеством это как-то мало связано и, тем более, не объясняет полеты перед объективом “плазмоидов” .

Возможно, что какой-то свет на аномалию прольет история с падением метеорита в Канске в мае 2020 года – там тоже наблюдалось что-то наподобие “плазмоида”:

Анализируя этот ролик скептики тогда доказывали всем, что это “капля скатилась по объективу”. Но теперь точно такие же капли облепили объектив вебки в Калифорнии, причем стекали они и вверх, и в стороны, и вниз.

На наш взгляд и скорее всего в Элк-Гров имел место какой-то бесчисленный уже по порядку инцидент с НЛО – он вызвал и грохот, и вспышки, и летающие аномалии на видео. Однако, не имея ни малейшего понятия о технологиях, используемых “марсианами” совершенно бессмысленно гадать, что это было и почему. Единственное, что очевидно – подобные эпизоды будут в мире еще и еще, так что следим за развитием событий.

Источник