Вулканом Сакурадзима всерьез интересуются НЛО. К чему бы?

По какой-то не очень понятной причине японцы традиционно любят подолгу пялится на свои вулканы, находя в этом эстетическое удовольствие. Очевидно поэтому, или почему-то еще жителям славного города Кагосима 8 сентября была организована вебка на вулкан Сакурадзима, которая позволяет потомкам самураев предаваться размышлениям и медитации, не вставая с дивана.

И вот, 6 октября 2020 года наблюдавший за вулканом господин willymaze32 подскочил с диванчика, схватил телефон и начал снимать с экрана появившуюся там аномалию:

Поскольку японцы, кроме сакуры, любят еще и всякие программные примочки для редакции изображения, веры этому парню мало, хотя в комментариях к видео другой чувак написал, что эту же штуку видела накануне и его жена. Однако, так чудесно совпало , что эти же огоньки были сняты с этой же вебки и 5-го октября: