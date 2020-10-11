Вулканом Сакурадзима всерьез интересуются НЛО. К чему бы?

По какой-то не очень понятной причине японцы традиционно любят подолгу пялится на свои вулканы, находя в этом эстетическое удовольствие. Очевидно поэтому, или почему-то еще жителям славного города Кагосима 8 сентября была организована вебка на вулкан Сакурадзима, которая позволяет потомкам самураев предаваться размышлениям и медитации, не вставая с дивана.
И вот, 6 октября 2020 года наблюдавший за вулканом господин willymaze32 подскочил с диванчика, схватил телефон и начал снимать с экрана появившуюся там аномалию:
Поскольку японцы, кроме сакуры, любят еще и всякие программные примочки для редакции изображения, веры этому парню мало, хотя в комментариях к видео другой чувак написал, что эту же штуку видела накануне и его жена. Однако, так чудесно совпало , что эти же огоньки были сняты с этой же вебки и 5-го октября:
Поскольку слишком больших совпадения не бывает, то, скорее всего оба видео настоящие. Первое хотя и некачественное, как бы вторичное, видео более информативное – в конце ролика огни набирают космическую скорость порядка 10-20 километров в секунду, поэтому тут никак не БПЛА или что-то в этом роде. В кадр попал НЛО, причем НЛО очень здоровый.
Видно там его, конечно, очень плохо, но нам это и до лампочки – главное, что НЛО был, причем прилетал к вулкану два дня подряд, как минимум. Возможно, конечно, “марсиане” тоже любят любоваться вулканами, но скорее их прилет связан с тем, что Сакурадзима – это не прост вулкан, а одна из вершин кальдеры супервулкана Айра.
Далее, кроме того, что Айра – это вулкан, мало уступающий Йеллоустоуну, как давно, хорошо и подробно показано группой АллатРа – Айра и Йеллоустоун как-то незримо связаны: любая активность у них синхронная:
Полагаем, что “марсиане” знают обо всем этом побольше, но, что и нам самим неплохо известно – с сентября Йеллоустоун трясет хорошо и есть все признаки подъема магмы:
Поэтому, учитывая такой всплеск активности Желтого камня и последующий большой интерес инопланетян к Айре, нужно думать, что скоро или там, или там бахнет, так что следим за развитием событий.