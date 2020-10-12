Эти три знака Зодиака живут дольше всех

У людей, проживших 100 и более лет, разные секреты долголетия, но есть у них и кое-что общее. Несколько исследований показали, что люди, рожденные под знаком Рака, живут дольше всех. За ними следуют Овен и Дева.
Да, Рак, Дева и Овен действительно живут дольше всех, и это подтверждается официальными данными о долгожителях, этот список составляется с 1955 года организацией Gerontology Research Group.
Считается, что многие Раки доживают до преклонных лет, потому что многие из них ведут здоровый образ жизни. Более того, они мотивированы прожить дольше, поскольку хотят как можно больше времени провести со своими близкими, особенно детьми. Люди, рожденные под этим знаком, чрезвычайно заботливы и преданы семье.
Девы живут долго не в последнюю очередь благодаря тому, что скрупулезно заботятся о собственном здоровье. Для многих Дев правильное питание и физические упражнения – это образ жизни, и они не могут представить себе, как можно жить по-другому. Кроме того, Девы довольно спокойны, а отсутствие стресса ведет к долгим и счастливым годам жизни.
А секрет Овна вот в чем: у людей, рожденных под этим знаком, огромная страсть к жизни. Благодаря своему внутреннему огню они не только доживают до преклонных лет, но и выглядят моложе, оставаясь также в душе юными и пытливыми. В целом Овны отличаются крепкими нервами, что помогает им стоически переносить жизненные трудности.