Эти три знака Зодиака живут дольше всех

У людей, проживших 100 и более лет, разные секреты долголетия, но есть у них и кое-что общее. Несколько исследований показали, что люди, рожденные под знаком Рака, живут дольше всех. За ними следуют Овен и Дева.

Да, Рак, Дева и Овен действительно живут дольше всех, и это подтверждается официальными данными о долгожителях, этот список составляется с 1955 года организацией Gerontology Research Group.

Считается, что многие Раки доживают до преклонных лет, потому что многие из них ведут здоровый образ жизни. Более того, они мотивированы прожить дольше, поскольку хотят как можно больше времени провести со своими близкими, особенно детьми. Люди, рожденные под этим знаком, чрезвычайно заботливы и преданы семье.