Почему человек не помнит себя младше трех лет, рассказали ученые

Наш мозг хранит в себе много загадок, и одна из них – детская амнезия. Многие люди не помнят себя в возрасте до трех лет.

Команда исследователей из Торонто выяснила, почему мозг хранит в себе так мало воспоминаний из детства. Если, конечно, мозг действительно является хранилищем информации, однако этот вопрос до сих пор остается открытым. Но вернемся, как говориться, к нашим баранам, а точнее к грызунам, с которыми ученые провели эксперимент и обнаружили замедление нейрогенеза после рождения.

Оказывается, в результате замедления нейрогенеза появившиеся клетки мозга затирают воспоминания. Наибольшая активность зарождения новых клеток в гиппокампе отмечается в первые годы жизни человека, и в течение жизни появление клеток постепенно замедляется.