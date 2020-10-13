Почему человек не помнит себя младше трех лет, рассказали ученые

Наш мозг хранит в себе много загадок, и одна из них – детская амнезия. Многие люди не помнят себя в возрасте до трех лет.
Команда исследователей из Торонто выяснила, почему мозг хранит в себе так мало воспоминаний из детства. Если, конечно, мозг действительно является хранилищем информации, однако этот вопрос до сих пор остается открытым. Но вернемся, как говориться, к нашим баранам, а точнее к грызунам, с которыми ученые провели эксперимент и обнаружили замедление нейрогенеза после рождения.
Оказывается, в результате замедления нейрогенеза появившиеся клетки мозга затирают воспоминания. Наибольшая активность зарождения новых клеток в гиппокампе отмечается в первые годы жизни человека, и в течение жизни появление клеток постепенно замедляется.
Вместе с тем исследователи установили, что скорость образования новых клеток оказывает влияние на память. Выяснилось, что новые нейроны человеку нужны для того, чтобы обучаться и усваивать новую информацию, однако все это происходит в ущерб его прошлым воспоминаниям. В детские годы ускоренно формируются соединения нейронов, что ведет к также быстрой утрате существующих воспоминаний.
Можно ли с уверенностью сказать, что гипотеза ученых верна, если не смотреть на данный вопрос однобоко и обратить внимание на нижеследующий факт.
Ранее исследователи, занимающиеся проблемами человеческого мозга, выяснили, что его клетки обновляются через каждые два-три дня, то есть через трое суток в нем не остается ничего, что могло бы сохранить воспоминания о прошедшем. В таком случае, где же находится наша память?
Получается, что память – это вовсе не функция мозга, поэтому никто достоверно не знает, где она находится и как устроена.