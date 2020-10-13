Нежная и творческая: женщина этого знака Зодиака – самая большая мечтательница

Только мужчина, который станет для нее одновременно другом и любовником, сможет удержать эту женщину. Только с таким человеком у нее получится создать глубокую эмоциональную, ментальную и духовную связь. На меньшее она не согласна.

Рыбы – знак Зодиака, которым управляет Нептун, планета иллюзий.

Нет ни одного знака, который сопереживал бы другим так же сильно, как Рыбы, и любовные отношения с ними не похожи ни на что из того, что вам приходилось испытывать ранее.