Нежная и творческая: женщина этого знака Зодиака – самая большая мечтательница

Только мужчина, который станет для нее одновременно другом и любовником, сможет удержать эту женщину. Только с таким человеком у нее получится создать глубокую эмоциональную, ментальную и духовную связь. На меньшее она не согласна.

Рыбы – знак Зодиака, которым управляет Нептун, планета иллюзий.

Нет ни одного знака, который сопереживал бы другим так же сильно, как Рыбы, и любовные отношения с ними не похожи ни на что из того, что вам приходилось испытывать ранее.

Если большинство людей в детстве фантазируют, а потом взрослеют, то Рыбы проводят всю свою жизнь в фантазиях.

Больше всего представительницы этого знака мечтают о настоящей духовной связи, отношениях, которые еще не были описаны ни в романах, ни показаны в фильмах.

Склонность к фантазированию иногда может разрушить их отношения, потому что, когда Рыбы влюбляются в кого-либо, то начинают создавать из него идеального человека. Их любовь находится под постоянным давлением, ведь она должна быть «совершенной» – точно такой же, как в их воображении (а это, конечно, невозможно).

Рыбы любят всем сердцем и прощают почти в ту же секунду, как их обижают. И виновата в этом не их наивность, а способность смотреть на вещи с другой точки зрения и даже сопереживать тем, кто причиняет им боль. И именно поэтому Рыбы страдают чаще, чем любой другой знак.

Потребуется приложить много усилий, чтобы окончательно разочаровать женщину этого знака. Но когда это произойдет, знайте, что она ушла от вас навсегда.

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