Американский биохакер намерен дожить до 180 лет

45-летний американец Дейв Аспри является одним из самых амбициозных биохакеров – людей, которые, используя передовые технологии, пытаются обмануть природу: избавить себя от болезней и максимально отодвинуть старость. Чтобы добиться идеального здоровья, мужчина не только постоянно сидит на диете и занимается специальными упражнениями, но также прибегает к рискованным и малоопробованным методам.
Дейв всерьез намерен дожить до 180-летнего (как минимум) возраста. Мужчина загорелся идеей стать самым долгоживущим человеком планеты еще в 1990-е годы, когда работал техническим специалистом в Силиконовой долине. Аспри страдал от избыточного веса и никак не мог похудеть, несмотря на активные физические занятия. Тогда он решил обратить внимание на менее традиционные способы стать стройнее и здоровее.
Для начала американец перешел на низкоуглеводную диету, что позволило ему сбросить 23 килограмма. Затем заказал из Европы дорогостоящие «умные» лекарства для похудения, оказавшиеся весьма эффективными. Теперь все свободное время Дейв посвящал изучению влияния на организм всевозможных упражнений, диет, препаратов и устройств. Он занимался моржеванием, в Тибете научился медитировать, но всего этого мужчине было мало.
Фото из открытых источников
Вскоре Аспри стал использовать специальную машину для электростимуляции мозга, якобы позволяющую повысить мыслительную активность. Затем нашел хирурга, который согласился извлекать из костного мозга Дейва стволовые клетки и помещать их в другие части тела, в том числе лицо. Аспри убежден, что у человеческого организма есть все средства для поддержания молодости, – нужно лишь понять, как их задействовать.
Чтобы дожить, по меньшей мере, до 2154 года, американец использует, кроме всего прочего, гипербарическую оксигенацию (нахождение в барокамере под давлением), спит под инфракрасным излучением и даже подвергает себя воздействию радиации. Для этого Дейв вместе с другими такими же энтузиастами посещает заброшенные урановые рудники, где воздух насыщен радоном, полагая, что в малых дозах он полезен.
Фото из открытых источников
У себя на родине Аспри считается настоящим гуру биохакерства и здорового образа жизни. Однако находятся и критики, обвиняющие мужчину в том, что он продает последователям свои книги, препараты и гаджеты. Дейв действительно владеет несколькими фирмами, которые производят продвигаемые им товары, включая «безопасный кофе», якобы избавленный от всех вредных веществ. Что ж, по крайней мере, Аспри и сам живет по тем принципам, которые проповедует