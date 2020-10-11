Американский биохакер намерен дожить до 180 лет

45-летний американец Дейв Аспри является одним из самых амбициозных биохакеров – людей, которые, используя передовые технологии, пытаются обмануть природу: избавить себя от болезней и максимально отодвинуть старость. Чтобы добиться идеального здоровья, мужчина не только постоянно сидит на диете и занимается специальными упражнениями, но также прибегает к рискованным и малоопробованным методам.

Дейв всерьез намерен дожить до 180-летнего (как минимум) возраста. Мужчина загорелся идеей стать самым долгоживущим человеком планеты еще в 1990-е годы, когда работал техническим специалистом в Силиконовой долине. Аспри страдал от избыточного веса и никак не мог похудеть, несмотря на активные физические занятия. Тогда он решил обратить внимание на менее традиционные способы стать стройнее и здоровее.

Для начала американец перешел на низкоуглеводную диету, что позволило ему сбросить 23 килограмма. Затем заказал из Европы дорогостоящие «умные» лекарства для похудения, оказавшиеся весьма эффективными. Теперь все свободное время Дейв посвящал изучению влияния на организм всевозможных упражнений, диет, препаратов и устройств. Он занимался моржеванием, в Тибете научился медитировать, но всего этого мужчине было мало.