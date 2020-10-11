В Англии найден заброшенный бункер со всеми припасами для спасения от ядерной войны

Спрятанный посреди полей Саффолка, этот заброшенный бетонный объект с ржавым металлическим люком вместо двери не очень привлекает внимание. Если спуститься по лестнице на четыре метра под землю, можно попасть в настоящий бункер времен холодной войны. Обстановка в бункере едва ли изменилась с 1991 года, когда его забросили, и на стене все еще висят инструкции о том, что делать в случае ядерной атаки.

Во времена холодной войны в Великобритании построили 1563 бункера на расстоянии около 25 км один от другого. Это было сделано на случай обострения взаимоотношений СССР и США, которое могло вылиться в ядерную войну. Бункеры обслуживали волонтеры из Службы наземных наблюдателей. В их задачи входило узнавать, сколько сбрасывается ядерных бомб, где они могут быть сброшены, а также следить за уровнем радиации по мере ее распространения по территории страны.