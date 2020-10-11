В Англии найден заброшенный бункер со всеми припасами для спасения от ядерной войны
В Англии найден заброшенный бункер со всеми припасами для спасения от ядерной войны
Спрятанный посреди полей Саффолка, этот заброшенный бетонный объект с ржавым металлическим люком вместо двери не очень привлекает внимание. Если спуститься по лестнице на четыре метра под землю, можно попасть в настоящий бункер времен холодной войны. Обстановка в бункере едва ли изменилась с 1991 года, когда его забросили, и на стене все еще висят инструкции о том, что делать в случае ядерной атаки.
Во времена холодной войны в Великобритании построили 1563 бункера на расстоянии около 25 км один от другого. Это было сделано на случай обострения взаимоотношений СССР и США, которое могло вылиться в ядерную войну. Бункеры обслуживали волонтеры из Службы наземных наблюдателей. В их задачи входило узнавать, сколько сбрасывается ядерных бомб, где они могут быть сброшены, а также следить за уровнем радиации по мере ее распространения по территории страны.
Под землей был установлен индикатор мощности бомб, чтобы измерять взрывные волны на каждый метр, а также датчик уровня радиации — они соединялись с внешним миром через трубы. В случае ядерной атаки волонтеры должны были продолжать работу в течение трех недель, пока на улице падают и взрываются снаряды. При помощи сирен они также могли информировать население о надвигающейся воздушной или ракетной атаке.
Бункер построили в 1958 году и забросили в 1991 году. На стене до сих пор висит листок бумаги, где написано, что делать волонтерам в случае перехода на военное положение по части подготовки наблюдательных приборов. Во время атак волонтеры должны были сообщать о взрывах и ежедневно поддерживать бункер в рабочем состоянии.
По всему бункеру вдоль стен стоят матрасы, а в углу пылится стул с тканевым сиденьем. Карты, записки, инструменты и содержимое набора для оказания первой помощи разбросаны по полу.
Один из недавних посетителей рассказал об ощущении клаустрофобии, которое настигает, когда спускаешься в этот бункер. «Чтобы попасть в бункер, нужна смелость, так как не знаешь, чего ожидать, как только окажешься там. Было по-настоящему не по себе, когда я спускался по лестнице, чтобы войти. Я могу представить, как тяжело было волонтерам с их набором. Я был потрясен всей атрибутикой холодной войны, которая все еще там. Как будто время остановилось, пока весь остальной мир жил дальше».
Исследователь бункера также похвалил волонтеров за их храбрость. «Я провел внизу в комнате всего полчаса и уже почувствовал довольно сильный приступ клаустрофобии.
Нужно отдать должное волонтерам, которые проводили часы и даже дни под землей в этих штуках во времена, когда люди действительно верили в возможность ядерной войны. Удивительно думать, что этот бункер спрятан здесь, в сельской местности в Саффолке. Большинство наверняка не знает о его существовании.
Почти половину бункеров времен холодной войны закрыли в 1968 году, а оставшиеся — в 1991 году, после развала коммунистического блока.