Приближающийся к Земле объект может иметь искусственное происхождение

Астрономы заявили, что обнаруженный недавно объект «2020 SO» может иметь искусственное происхождение. Исследователи ссылаются на его необычную скорость и траекторию.
В настоящее время загадочный объект стремительно приближается к Земле. Ранее ученые приняли его за обычный астероид, однако сейчас резко поменяли свое мнение. Траектория движения и его подозрительно небольшая скорость, по мнению астрономов, могут говорить об искусственном происхождении космического пришельца.
Научные работники уже прозвали этот объект «мини-луной», так как в течение восьми месяцев он пробудет на околоземной орбите, а затем покинет ее.
Происхождение объекта пока остается под вопросом. Дело в том, что обычные ледяные глыбы развивают скорость от 11 до 72 километров в секунду, а объект «2020 SO» перемещается со скоростью всего 0,6 километров в секунду. У ученых пока возникает единственное логичное объяснение – объект имеет искусственное происхождение.
Астрономы из NASA уже дали свое суждение относительно данного космического объекта. Они считают, что объект является обычным космическим мусором. Возможно это фрагмент космического аппарата «Surveyor 2», отправленного на Луну в 1966 году. Слишком уж нетипичная для обычных астероидов у него орбита.