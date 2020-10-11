Приближающийся к Земле объект может иметь искусственное происхождение

Астрономы заявили, что обнаруженный недавно объект «2020 SO» может иметь искусственное происхождение. Исследователи ссылаются на его необычную скорость и траекторию.

В настоящее время загадочный объект стремительно приближается к Земле. Ранее ученые приняли его за обычный астероид, однако сейчас резко поменяли свое мнение. Траектория движения и его подозрительно небольшая скорость, по мнению астрономов, могут говорить об искусственном происхождении космического пришельца.

Научные работники уже прозвали этот объект «мини-луной», так как в течение восьми месяцев он пробудет на околоземной орбите, а затем покинет ее.