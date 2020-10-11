Конец света наступит в ноябре 2020 года

По мнению отечественных астрологов, конец света может произойти в ноябре 2020 года. Они сообщили, что в это время может настолько усилится влияние Луны, что может привести к катастрофическим событиям. Пользователи интернета отметили, что очередное предсказание является довольно оригинальным, если его сравнивать с аналогичными за авторством Ванги, Эдгара Кейси или Нострадамуса.



Новый сценарий конца света, что случится в ноябре 2020 года, имеет событие, которое станет его предвестием. По словам отечественных астрологов, следует ждать беды, если полнолуние, которое должно произойти 23 ноября — так и не наступит. По мнению предсказателей, это может случиться, так как спутница Земли может изменить траекторию движения. Таким образом, иное гравитационное взаимодействие между небесными телами может привести к катастрофе

Астрологи считают, что это станет причиной наводнений, изменения климата, гравитационного поля Земли, таяния ледников, исчезновения прибрежных городов и даже целых континентов. На каких исследованиях основываются предсказатели — неизвестно, но они сообщают, что конец света в ноябре будет сопровождаться эпидемией. Пользователи социальных сетей Twitter и Facebook отметили, что сценарий является довольно оригинальным, если его сравнивать с очередными «неопубликованными» предсказаниям Нострадамуса или Ванги



При детальном рассмотрении прогноза становится очевидным, что в данный вариант событий является лишь вариацией на тему конца света из-за внезапного появления планеты «Нибиру». Она в отличие от Марса, Юпитера, Сатурна и других небесных тел имеет настолько вытянутую орбиту, что раз в 3,6 тыс. лет оказывается возле Земли, после чего снова уходит за Пояс Койпера. Таким образом, сценарий конца света в ноябре 2020 года является похожим, но без вмешательства несуществующий планеты, и живущей на ней инопланетной расы



Современная наука позволяет предположить, случится ли конец света в ноябре 2020 года, если Луна начнёт вращаться в обратную сторону. Известно, что она, как и Земля, всегда вращаются в одну сторону вокруг своей оси. Стоит отметить, что это не является правилом для всех объектов Солнечной системы. Например, Тритон, что является спутником Нептуна в отличие от самой планеты, вращается в обратную сторону. В астрономии такое вращение принято называть «ретроградным».

Вращение Тритона не оказывает практически никакого влияния на Нептун из-за разницы массы обоих небесных тел. Планета в 5 тыс. раз тяжелее своего спутника, что нельзя сказать о Луне и Земле. Предполагается, что из-за ретроградного движения изменились бы приливы. Вращение луны в обратную сторону также изменило бы длительность суток на Земле. Если рассматривать влияние в долгосрочной перспективе, то рано или поздно расстояние между планетой и спутником начало бы уменьшаться. Согласно современным научным данным, Луна, как и Земля, вращаясь вокруг своей оси в одно и ту же сторону, ежегодно удаляется от планеты на 3,8 см ежегодно. Таким образом, можно с полной уверенностью сказать, что изменение вращения спутника не могло бы стать причиной конца света. В свою очередь появление новой траектории движения у Луны, которая имеет определённую орбиту, не является возможным без вмешательства небесного тела, способного оказать значительное гравитационное воздействие. Американский планетолог Джейсон Барнс сообщал мировой общественности, что гипотетически Луна может упасть на Землю. Но такой сценарий конца света невозможен в ноябре 2020 года, так как это произойдёт через 65 млрд лет. Свою точку зрения Барнс, аргументировал тем фактом, что с течением времени скорость вращения Земли вокруг оси замедляется, из-за чего Луна начнёт не отталкиваться от планеты, а притягиваться. Также этому может способствовать само Солнце, на котором через 5 млрд лет закончится водород. В результате данного события звезда может стать красным гигантом. Так как небесное тело начнёт увеличиться в размерах, выбросы в атмосферу могут изменить Солнечную систему. Таким образом, орбита Луны может измениться, что может стать причиной катастрофы. Источник



