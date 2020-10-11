Ученые предупреждают об угрозе новой эпидемии в мире

Ученые из США предупредили о новой глобальной угрозе, связанной с распространением супербактерий. Об этом сообщает Science Alert.

По данным исследователей, каждый год 700 тысяч человек по всему миру становятся жертвами особо устойчивого вида бактерий. Во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) допускают, что уже к 2050 году число зараженных вредными микроорганизмами достигнет 10 миллионов человек.

Ученые считают, что из-за частого использования антибиотиков многие бактериальные инфекции, включая штаммы гонореи, туберкулеза и сальмонеллы, стало очень сложно, а иногда и невозможно лечить.