Забавный гороскоп: как знаки Зодиака ведут себя в фильме ужасов

Представьте, что в фильме ужасов за вами гонится разъяренный маньяк с бензопилой. Как вы себя поведете: побежите вверх по лестнице или направитесь по направлению к входной двери? Возможно, вы споткнетесь о ковер или поскользнетесь на собственной рвоте… Прочитав наш забавный гороскоп, вы узнаете, как ваш знак Зодиака будет себя вести в фильме ужасов.

Именно Овен всегда разыгрывает из себя умника, отдавая приказ остальным разделиться на пары и начать бродить в темноте, чтобы выяснить причину внезапного отключения электричества или определить источник странного шума… Хотя всем известно, что лучше в такой ситуации держаться вместе. Если бы не он, не было бы даже кино — тогда при первых признаках опасности все просто бы разбежались, и всё.

Он теряет сознание в некотором потаенном месте в самом начале фильма, пропускает все события и приходит в себя в конце. А после того, как понимает, что случилось, снова теряет сознание.

Близнецы

Близнецы вооружаются всем, что попадает им в руки, и расставляют в доме и на улице ловушки для убийцы, в которые в конечном итоге попадают их друзья. Поэтому в самом конце фильме Близнецам приходится устроить большой взрыв.

Рак

Вы узнаете его в том персонаже, который в панике бежит вверх по лестнице, вместо того, чтобы просто выйти в дверь. И все это время он кричит и плачет, а затем забегает на чердак и полчаса пытается выбраться через окно. В конце концов, когда ему это все-таки удается сделать, он поскальзывается и падает на лужайку.

Лев

С самого начала он пытается снизить градус паники и как-то организовать всех, но где-то в середине фильма вдруг всем приходит мысль, что он и есть настоящий убийца, хотя зрители подозревали это с самого начала. Однако в последний момент он спасает сексуальную блондинку от верной смерти и становится героем… Но только на 5 минут, потому что именно столько времени остается до конца фильма.

Дева

Дева — именно тот человек, который, как только все усаживаются вокруг костра, достает марихуану и алкоголь, а ведь мы все знаем, что происходит с такими киноперсонажами. Деву убьют в первой половине фильма, пока она целуется в кладовке с симпатичным парнем/девушкой.

Весы

У них, как у прирожденных паникеров, так и не получится решить, что лучше — просто запереться в комнате или убежать через входную дверь. Поэтому большую часть фильма они только тем и занимаются, что бегают от убийцы по коридорам. Весы будут появляться в кадре время от времени, прыгая и бегая, и довольно быстро сойдут с ума.

Скорпион

Именно он первым догадается, кто является настоящим убийцей… потому что с него начнется отчет смертей в фильме. Он запнется о бутылку бренди, упав прямо в руки убийцы, пытаясь предварительно пописать. Но при этом он на протяжении всего фильма будет появляться в воспоминаниях других персонажей.

Стрелец

Стрелец будет втайне восхищаться убийцей, его гением и смелостью. Его злодеяния он считает искусством, пытаясь проникнуть в мир злодея и польстить ему. Но для маньяка Стрелец всего лишь еще одна жертва. Он придет и заберет его, пока он будет принимать душ.

Козерог

Поначалу он казался крутым персонажем, но потерял свою крутость, после того, как стая уток нагадила на его чистое постеленное белье, выстиранное в мягкой воде с Ariel, отбеленное ACE, смягченное Lenor… После чего он начал всех убивать.

Водолей

Водолей доживет до конца фильма, благодаря своему умению благоразумно молчать. Он не вмешивается в чужие конфликты и предпочитает слишком не выделяться — пока во второй половине фильма не начинает кое-что понимать об убийце. Несмотря на то, что он не знаком с боевыми искусствами, ему удается избежать попадания во все расставленные убийцей ловушки и засады… Но делает он это в самый последний момент — весь в крови, раненый, потный, задыхающийся и грязный.

Рыбы

Рыбы — это обычно та горячая блондинка, которая вскрикивает при каждом звуке и заставляет мужчин все и везде проверять. Самая большая паника возникает тогда, когда ее волосы запутываются в паутине или когда она наступает в пролитое вино, думая, что это кровь.

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