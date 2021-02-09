Вспышка странного заболевания в Танзании: 15 умерших из 50 заболевших

По словам официальных лиц в Танзании от необъяснимой болезни, главным симптомом которой стала кровавая рвота, погибли, по меньшей мере, 15 человек. Всего с этим синдромом было госпитализировано 50 человек.

Эпицентром заболевания считается район Мбея. Представители здравоохранения Танзании сообщают, что некоторые пациенты, в основном мужчины, умерли в течение нескольких часов после появления симптомов.

Фелиста Кисанду, главный врач сельского района Чунья в Мбеи, говорит, что для оценки состояния пациентов и выяснения причин вспышки была направлена ​​группа экспертов:

«Эта проблема еще не получила широкого распространения. Это происходит всего в одном административном районе Ифумбо, где люди рвут кровью и умирают, если их не успевают вовремя доставить в больницу. Причина их болезни еще не установлена, но министерство здравоохранения Танзании исключает эпидемическую вспышку».

По словам Кисанду, правительство проверяет образцы местной воды и крови пациентов на наличие следов загрязнения ртутью. В интервью журналистам Кисанду говорит так:

«Первоначальные клинические обследования показали, что пациенты, в основном мужчины, страдают язвой желудка и заболеваниями печени. Мы посоветовали им избегать употребления пива, курения сигарет и не пить крепких напитков».

Однако, после этих оптимистичных заявлений доктора Кисанду, озвученных в субботу, уже в воскресенье министр здравоохранения страны Дороти Гваджика распорядилась о ее отстранении. В комментариях к своему решению Гваджика сообщила, что недавние замечания медицинского эксперта вызвали «ненужную панику» среди местных жителей:

«За создание ненужной паники среди жителей я приказываю работодателю доктора Фелисты Кисанду отстранить ее от работы, чтобы подготовить почву для расследования Медицинского совета и представить мне отчет в течение десяти дней».

Правительственные чиновники заявили, что подобные симптомы были у нескольких пациентов в 2018 году, когда пациенты страдали от высокой температуры, тошноты и рвоты с кровью. Сейчас министр призвала людей сохранять спокойствие и пообещала в ближайшее время предоставить дополнительную информацию.

Всё это довольно странная ситуация, поскольку COVID-19 в Танзании как бы и нет ибо, согласно заявлению президента страны Джона Магуфули распространение пандемии в стране было остановлено силой его молитвы. Он сделал это сенсационное заявление 9 января – через шесть недель после того, как его правительство прекратило публичное обновление данных о коронавирусе.

Президент сказал: «Корона в нашей стране была удалена силами Бога». После этого жителям Танзании было приказано повысить свой иммунитет с помощью лечебных трав, чтобы бороться с коронавирусом-убийцей. Число случаев Covid-19 в Танзании оставалось на уровне 509 в течение шести недель, однако, по оценкам оппозиции, число случаев может достигать десятков тысяч.

Комментарий: Танзания – замечательная, тёплая африканская страна, где живут замечательные люди, со своими взглядами на мир вообще и на кулинарию в частности. Поэтому люди вполне могли и что-то откушать из местной удивительной кухни, после чего 15 человек отправились в места хорошей охоты.

Однако, 15 умерших из 50 – это цифра очень серьезная. И серьезность усугубляется как несколько неожиданными увольнениями медицинских чиновников из-за этой новости, так и официальной позицией местных властей по короне, которая слегка противоречит мировой парадигме борьбы с пандемией. В свете этих обстоятельств в Танзании вполне может начинаться что-то новенькое – то есть болезнь какая-то новая и очень опасная, при которой умирать будет каждый третий. Это заставляет посматривать за этой Танзанией и следить за развитием там событий.

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