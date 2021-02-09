Илон Маск о наборе сотрудников в Tesla: «Для меня неважно, даже если вы не окончили среднюю школу»

«Если у вас нет высшего образования, это не помешает вам работать в Tesla», — написал Илон Маск в Твиттере. Он набирает команду по созданию искусственного интеллекта.

Вот что Маск сообщил: «Присоединяйтесь к нам уже сегодня! Команду по созданию искусственного интеллекта возглавлю лично я. Мы будем встречаться/переписываться/ созваниваться почти каждый день».

При этом Илон Маск подчеркнул, что для работы вовсе не нужна учёная степень или высшее образование.