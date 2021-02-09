Илон Маск о наборе сотрудников в Tesla: «Для меня неважно, даже если вы не окончили среднюю школу»

«Если у вас нет высшего образования, это не помешает вам работать в Tesla», — написал Илон Маск в Твиттере. Он набирает команду по созданию искусственного интеллекта.
Вот что Маск сообщил: «Присоединяйтесь к нам уже сегодня! Команду по созданию искусственного интеллекта возглавлю лично я. Мы будем встречаться/переписываться/ созваниваться почти каждый день».
При этом Илон Маск подчеркнул, что для работы вовсе не нужна учёная степень или высшее образование.
«Для меня абсолютно неважно, даже если вы не окончили среднюю школу», — написал он.
Кого же ищет Маск? Вовсе не профессоров или выпускников престижных вузов. Он ищет тех, кто «глубоко разбирается в искусственном интеллекте». И хотя «образование не имеет значения», все кандидаты «должны пройти достаточно серьёзный тест по программированию», — говорит он.
Маск и раньше высказывался о том, что ученые степени не играют роли. Не они определяют талант человека и способность работать в команде.
«Я не считаю, что важен диплом об окончании колледжа и прочее», — говорил Илон Маск ещё в 2014 году журналистам немецкого издания Auto Bild, когда его спросили, как он подбирает новых сотрудников для своей компании.
«Тот факт, что кто-то окончил престижный университет, действительно может свидетельствовать о том, что он способен на великие дела, но это не всегда так. Если посмотреть, например, на таких людей, как Билл Гейтс, Ларри Эллисон или Стив Джобс, то эти ребята не закончили колледж. Но, согласитесь, если бы у вас была возможность нанять их — вы бы это сделали, и только бы выиграли», — объясняет Маск.
Илон Маск ищет в людях «доказательства исключительных способностей». И если потенциальный сотрудник уже сделал что-то выдающееся, то, вполне вероятно, он и дальше будет стремиться двигаться только вперёд.
Компания Tesla работает над искусственным интеллектом для того, чтобы совершить революционный рывок в работе над беспилотными автомобилями. Автомобили уже оснащены оборудованием, необходимым для обеспечения функций автопилота, а также — для «полностью автономного вождения». Осталось лишь разработать специальное программное обеспечение, чтобы в один этот великолепный автомобиль смог «рвануть вперёд без пилота».
Кстати, дела у компании Tesla сейчас — как никогда хороши. Акции производителя электромобилей в январе взлетели в цене (это наилучшие результаты с мая 2013 года).