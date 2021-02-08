Девочка заявила, что в прошлой жизни была солдатом

Этот необычный случай произошел более полувека назад и был описан в книге исследователя Яна Стивенсона «Случаи реинкарнации. Том IV. Двенадцать случаев в Таиланде и Мьянме».

В 1953 году неназванная женщина из деревни Натхул в Мьянме(Юго-Восточная Азия) забеременела, и пока она вынашивала ребенка, ей три раза приснился один и тот же сон. В этом сне она видела коренастого японца в шортах и с широким поясом на талии.

Вскоре женщина вспомнила, что видела этого человека в реальности несколько лет назад, когда шла Вторая Мировая война. В ее деревню вошли японские солдаты и оккупировали ее. Среди них был повар, которому местный климат казался слишком жарким, из-за чего он в основном ходил в одних шортах без рубашки.

Женщина подружилась с этим японцем, потому, что она увлекалась кулинарией и они начали делиться друг с другом разными кулинарными рецептами своих национальных блюд. Все это происходило в условиях частых бомбардировок истребителей союзников, так как деревня находилась рядом с железнодорожной веткой.

После войны японцы из деревни ушли, наступил мир, женщина вышла замуж за местного жителя и в декабре 1953 года родила девочку. В нижней части живота у нее было крупное родимое пятно.

С самого юного возраста девочка, которую назвали Ма Тин Аунг, вела себя как мальчик, наотрез отказываясь носить длинные волосы и платья. Она уверяла, что от платьев у нее раздражается кожа и болит голова, потому носила одежду для мальчиков.

Когда Ма Тин Аунг исполнилось 11 лет, ее упрямство стало еще более сильным и ей даже пришлось бросить школу, так как она категорически отказывалась носить форму для девочек. Она продолжала очень коротко стричься, а еще часто говорила, что хочет носить широкий пояс, чтобы живот «не продуло на холоде». И это в жаркой Мьянме.

В детстве она играла лишь с мальчиками и эти игры были в основном в войну с игрушечными пистолетами. Потом Ма Тин Аунг призналась родителям, что хочет стать солдатом, когда вырастет. Ее братья и сестры были самыми обычными девочками и мальчиками и никто из них не увлекался оружием.

Потом Ма Тин Аунг стала говорить, что она ненавидит местный жаркий климат и что ей очень не нравится традиционная острая пища. Затем она стала говорить, что хочет поехать в Японию и даже плакала от тоски. Члены ее семьи не понимали ее и даже наделили прозвищем «японка».

Еще в раннем детстве у Ма Тин Аунг появился сильный страх перед самолетами. Когда самолет пролетал в небе над их домом, девочка плакала от страха и убегала в дом. А потом она наконец призналась родителям, что в прошлой жизни была японским солдатом и что во время войны этот солдат жил в их деревне. Это был тот самый японец, с которым какое-то время дружила мама девочки.

Во время одной из бомбардировок союзников японец оказался на улице и получил пулеметную пулю в живот, от которой скончался. Пуля попала в то самое место, где у Ма Тин Аунг при рождении была родинка. Кстати, когда девочка выросла, родинка пропала.

Ма Тин Аунг рассказывала, что в прошлой жизни у нее в Японии была жена и пятеро детей, а до войны он владел небольшим магазином. Во время жизни в деревне Натхул японец очень сильно тосковал по своим родным.

К маю 1981 года, когда Ма Тин Аунг Мио исполнилось 28 лет, она все очень хотела поступить в армию, чтобы сражаться как мужчина, но уже не хотела уезжать в Японию, да и к местной острой пище привыкла. Она все еще носила очень короткую стрижку и одевалась в мужскую одежду. По ее словам, она никогда не хочет выходить замуж, продолжая считать себя мужчиной.

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