Астроном: Инопланетяне считают людей глупыми

Учёный не верит в теории заговора и считает, что если бы внеземной разум появился на нашей планете, то эта информация давно стала бы известна.
Инопланетяне не посещают Землю потому, что считают людей глупыми и ненавидят зелёную траву, заявил астроном из Гарвардского университета Ави Леб в интервью Daily Star.
Профессор рассказал о космическом объекте, который пролетел мимо нашей планеты в 2017 году, прежде чем повернуть вокруг Солнца. По его словам, он был создан внеземными цивилизациями. В то же время коллеги Леба уверены, что речь идёт о комете или астероиде из-за пределов Солнечной системы. Но Леб считает, что это мог быть мусор, оставленный пришельцами, или просто кусок их корабля.
Учёный уверен: инопланетяне не посещают Землю, потому что зелёный цвет травы отпугивает их и делает планету непривлекательной. Он напомнил, что самые распространённые звёзды в галактике — карликовые, они холоднее Солнца и светят красным светом, поэтому большинство представителей внеземного разума имеют инфракрасное зрение, непривычное к иным оттенкам. Астроном призвал создавать станции обнаружения НЛО везде, где были сообщения об НЛО. По его словам, это самый дешёвый способ проверить теории заговора, такие как секретная база США Зона 51, на которой якобы находятся упавшие летающие тарелки.
«Возможно, мы не так привлекательны и не очень интересны с точки зрения нашего интеллекта. По какой-то причине люди не идут на сотрудничество. Это действительно прискорбно, и это не признак интеллекта», — заявил Леб.
Он добавил, что не верит в заговоры, связанные с инопланетными цивилизациями, ведь, если бы пришельцы действительно прилетали на Землю, это точно стало бы известно.
Ави Леб — новатор в астрономии, астрофизике и космологии. Ранее он участвовал в совместных проектах со Стивеном Хоккингом и 10 лет руководил астрономическим факультетом Гарварда. Несмотря на внушительные научные заслуги, его спорные теории не нашли отклика в учёном сообществе.