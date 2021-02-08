Астроном: Инопланетяне считают людей глупыми

Учёный не верит в теории заговора и считает, что если бы внеземной разум появился на нашей планете, то эта информация давно стала бы известна.

Инопланетяне не посещают Землю потому, что считают людей глупыми и ненавидят зелёную траву, заявил астроном из Гарвардского университета Ави Леб в интервью Daily Star.

Профессор рассказал о космическом объекте, который пролетел мимо нашей планеты в 2017 году, прежде чем повернуть вокруг Солнца. По его словам, он был создан внеземными цивилизациями. В то же время коллеги Леба уверены, что речь идёт о комете или астероиде из-за пределов Солнечной системы. Но Леб считает, что это мог быть мусор, оставленный пришельцами, или просто кусок их корабля.